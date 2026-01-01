Horizons maakt gebruik van de krachtigste grote taalmodellen die beschikbaar zijn, die zijn getraind op basis van enorme hoeveelheden gegevens. Of je nu content schrijft, lay-outs ontwerpt of online tools bouwt, onze AI begrijpt jouw verzoeken en levert resultaten die aansluiten bij jouw visie.

En omdat jouw privacy belangrijk is, gebruiken we jouw prompts of projectgegevens nooit om de modellen te trainen.