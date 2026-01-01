MVP-ontwikkeling eenvoudig gemaakt met AI

Zet je idee snel om in een werkend product. Geen programmeerkennis of ontwikkelaars nodig.
Hoe je een Minimum Viable Product ontwikkelt

Ontdek de belangrijkste stappen: definieer je idee, bouw je MVP met AI en test het met echte gebruikers voordat je opschaalt.
01

Omschrijf je MVP-idee

Bepaal het probleem dat je product oplost en de belangrijkste functies van je concept

02

Bouw je MVP zonder te coderen

Gebruik Hostinger Horizons om eenvoudige AI-prompts om te zetten in een werkende MVP – geen technische vaardigheden of complexe installatie vereist.

03

Test, verfijn en lanceer

Valideer je MVP met echte gebruikers, breng verbeteringen aan en publiceer het met één klik met Horizons.

Inspiratie nodig voor je MVP?

Geef je project een vliegende start met kant-en-klare voorbeelden.
Studieplanner tool

Help studenten of leerlingen bij het organiseren van hun planning, het bepalen van studiedoelen en het bijhouden van hun voortgang.
Begin met bouwen

Voorraadbeheer tool

AI-chatbot

Tool voor taakprioritering

CRM-tool

PPC-budgettracker tool

CV-bouwer tool

Bouw jouw MVP sneller met Hostinger Horizons

Alles-in-één AI MVP-bouwer

Van ontwerp en code tot inhoud en SEO, Horizons regelt alles. Koppel tools zoals Stripe en Supabase om functionele MVP's te lanceren – zonder te hoeven coderen.

Gebouwd voor snelheid, niet voor complexiteit

Beschrijf je idee en AI zet het in enkele minuten om in een werkende MVP. Met ondersteuning voor meer dan 80 talen kun je het in je eigen woorden ontwikkelen.

Lanceer snel, schaal sneller

Lanceer je MVP met één klik, inclusief hosting, een eigen domein, een zakelijk e-mailadres en meer – alles inbegrepen. Geen add-ons van derden nodig.

Aangedreven door toonaangevende AI-technologie

Horizons maakt gebruik van vertrouwde LLM's en geavanceerde integraties om schone code, geoptimaliseerde content en een modern ontwerp voor jouw MVP te leveren.

Ben je klaar om je idee tot leven te brengen?

Geen creditcard vereist

MVP-ontwikkeling FAQ's

Vind antwoorden op de meestgestelde vragen over onze MVP-ontwikkelingstool.

Wat is MVP-ontwikkeling?

Moet ik kunnen programmeren om een MVP te bouwen?

Hoe bouwt de AI in Hostinger Horizons eigenlijk een MVP?

Wanneer moet ik kiezen voor een no-code MVP-bouwer en wanneer moet ik een ontwikkelaar inhuren?

Wat zijn de ontwikkelingskosten van een MVP?

Welke tools heb ik nodig om een minimaal levensvatbaar product (MVP) te bouwen?

Kan ik geld verdienen met een MVP?

Hoe test ik een MVP?

Hoe host ik een web app?

