AI ব্যবহার করে MVP ডেভেলপমেন্ট সহজ করা হয়েছে

আপনার ধারণাটিকে দ্রুত একটি কার্যকরী পণ্যে পরিণত করুন। কোনও কোডিং বা ডেভেলপারের প্রয়োজন নেই।

কোনও ক্রেডিট কার্ডের প্রয়োজন নেই
AI ব্যবহার করে MVP ডেভেলপমেন্ট সহজ করা হয়েছে

কিভাবে একটি ন্যূনতম কার্যকর পণ্য তৈরি করা যায়

মূল ধাপগুলি শিখুন: আপনার ধারণাটি সংজ্ঞায়িত করুন, AI দিয়ে আপনার MVP তৈরি করুন এবং স্কেলিংয়ের আগে প্রকৃত ব্যবহারকারীদের সাথে পরীক্ষা করুন।
01

আপনার MVP ধারণাটি সংজ্ঞায়িত করুন

আপনার পণ্য যে সমস্যাটি সমাধান করবে এবং আপনার ধারণাটি প্রমাণ করে এমন প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করুন।

02

কোডিং ছাড়াই আপনার MVP তৈরি করুন

সহজ AI প্রম্পটগুলিকে একটি কার্যকর MVP-তে রূপান্তর করতে Hostinger Horizons ব্যবহার করুন - কোনও প্রযুক্তিগত দক্ষতা বা জটিল সেটআপের প্রয়োজন নেই।

03

পরীক্ষা, পরিমার্জন এবং লঞ্চ করুন

প্রকৃত ব্যবহারকারীদের সাথে আপনার MVP যাচাই করুন, উন্নতি করুন এবং Horizons-এর মাধ্যমে এক ক্লিকেই এটি প্রকাশ করুন।

MVP আইডিয়া দরকার?

তৈরির জন্য প্রস্তুত উদাহরণ দিয়ে আপনার যাত্রা শুরু করুন।
MVP আইডিয়া দরকার?

স্টাডি প্ল্যানার টুল

শিক্ষার্থীদের বা শিক্ষার্থীদের তাদের সময়সূচী সংগঠিত করতে, অধ্যয়নের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে এবং অগ্রগতি ট্র্যাক করতে সাহায্য করুন।
নির্মাণ শুরু করুন

ইনভেন্টরি ট্র্যাকার টুল

এআই চ্যাটবট

কার্য অগ্রাধিকার নির্ধারণের টুল

সিআরএম টুল

পিপিসি বাজেট ট্র্যাকার টুল

রিজিউম বিল্ডার টুল

হোস্টিংগার হরাইজনস দিয়ে আপনার এমভিপি দ্রুত তৈরি করুন

অল-ইন-ওয়ান এআই এমভিপি নির্মাতা

ডিজাইন এবং কোড থেকে শুরু করে কন্টেন্ট এবং SEO, হরাইজনস সবকিছুই পরিচালনা করে। কার্যকরী MVP চালু করতে স্ট্রাইপ এবং সুপাবেসের মতো টুল সংযুক্ত করুন - কোনও কোডিংয়ের প্রয়োজন নেই।

জটিলতার জন্য নয়, গতির জন্য তৈরি

আপনার ধারণাটি বর্ণনা করুন, এবং AI কয়েক মিনিটের মধ্যেই এটিকে একটি কার্যকর MVP-তে পরিণত করে। ৮০+ ভাষার সমর্থন সহ, আপনি নিজের ভাষায় তৈরি করতে পারেন।

দ্রুত লঞ্চ করুন, দ্রুত স্কেল করুন

হোস্টিং, কাস্টম ডোমেইন, ব্যবসায়িক ইমেল এবং আরও অনেক কিছু সহ এক ক্লিকেই আপনার MVP লাইভ পান - সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয় পক্ষের অ্যাড-অনের প্রয়োজন নেই।

শীর্ষস্থানীয় এআই প্রযুক্তি দ্বারা চালিত

আপনার MVP-এর জন্য পরিষ্কার কোড, অপ্টিমাইজ করা কন্টেন্ট এবং আধুনিক ডিজাইন সরবরাহ করতে Horizons বিশ্বস্ত LLM এবং উন্নত ইন্টিগ্রেশন ব্যবহার করে।

আপনার অনন্য প্রকল্পের ধারণা বাস্তবে রূপান্তর করতে প্রস্তুত?

কোনও ক্রেডিট কার্ডের প্রয়োজন নেই

এমভিপি ডেভেলপমেন্ট সম্পর্কিত প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

আমাদের MVP ডেভেলপমেন্ট টুল সম্পর্কে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর খুঁজুন।

এমভিপি ডেভেলপমেন্ট কী?

এমভিপি তৈরি করার জন্য কি আমাকে কোডিং করতে হবে তা জানতে হবে?

হোস্টিংগার হরাইজনসের এআই আসলে কীভাবে একটি এমভিপি তৈরি করে?

ডেভেলপার নিয়োগের পরিবর্তে কখন আমার নো-কোড এমভিপি বিল্ডার বেছে নেওয়া উচিত?

MVP উন্নয়ন খরচ কত?

একটি ন্যূনতম কার্যকর পণ্য তৈরি করতে আমার কোন সরঞ্জামগুলির প্রয়োজন?

আমি কি MVP থেকে অর্থ উপার্জন করতে পারি?

আমি কিভাবে একটি MVP পরীক্ষা করব?

আমি কিভাবে একটি ওয়েব অ্যাপ হোস্ট করব?

আমরা আপনার গোপনীয়তার ব্যাপারে কেয়ার করি

এই ওয়েবসাইটটি এমন কুকি ব্যবহার করে যা সাইটটি সঠিকভাবে কাজ করার জন্য এবং আপনি কীভাবে এর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করেন তার তথ্য পেতে, সেইসাথে মার্কেটিংয়ের উদ্দেশ্যেও প্রয়োজনীয়। এটি গ্রহণ করার মাধ্যমে, আপনি আমাদের কুকির নীতি-তে বর্ণিত বিজ্ঞাপন টার্গেট করার জন্য, পার্সোনালাইজেশন এবং বিশ্লেষণের জন্য আপনার ডিভাইসে কুকি সংরক্ষণ করায় সম্মতি দিচ্ছেন।