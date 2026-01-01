AI ব্যবহার করে MVP ডেভেলপমেন্ট সহজ করা হয়েছে
আপনার ধারণাটিকে দ্রুত একটি কার্যকরী পণ্যে পরিণত করুন। কোনও কোডিং বা ডেভেলপারের প্রয়োজন নেই।
কিভাবে একটি ন্যূনতম কার্যকর পণ্য তৈরি করা যায়
আপনার MVP ধারণাটি সংজ্ঞায়িত করুন
আপনার পণ্য যে সমস্যাটি সমাধান করবে এবং আপনার ধারণাটি প্রমাণ করে এমন প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করুন।
কোডিং ছাড়াই আপনার MVP তৈরি করুন
সহজ AI প্রম্পটগুলিকে একটি কার্যকর MVP-তে রূপান্তর করতে Hostinger Horizons ব্যবহার করুন - কোনও প্রযুক্তিগত দক্ষতা বা জটিল সেটআপের প্রয়োজন নেই।
পরীক্ষা, পরিমার্জন এবং লঞ্চ করুন
প্রকৃত ব্যবহারকারীদের সাথে আপনার MVP যাচাই করুন, উন্নতি করুন এবং Horizons-এর মাধ্যমে এক ক্লিকেই এটি প্রকাশ করুন।
MVP আইডিয়া দরকার?
স্টাডি প্ল্যানার টুল
ইনভেন্টরি ট্র্যাকার টুল
এআই চ্যাটবট
কার্য অগ্রাধিকার নির্ধারণের টুল
সিআরএম টুল
পিপিসি বাজেট ট্র্যাকার টুল
রিজিউম বিল্ডার টুল
হোস্টিংগার হরাইজনস দিয়ে আপনার এমভিপি দ্রুত তৈরি করুন
অল-ইন-ওয়ান এআই এমভিপি নির্মাতা
ডিজাইন এবং কোড থেকে শুরু করে কন্টেন্ট এবং SEO, হরাইজনস সবকিছুই পরিচালনা করে। কার্যকরী MVP চালু করতে স্ট্রাইপ এবং সুপাবেসের মতো টুল সংযুক্ত করুন - কোনও কোডিংয়ের প্রয়োজন নেই।
জটিলতার জন্য নয়, গতির জন্য তৈরি
আপনার ধারণাটি বর্ণনা করুন, এবং AI কয়েক মিনিটের মধ্যেই এটিকে একটি কার্যকর MVP-তে পরিণত করে। ৮০+ ভাষার সমর্থন সহ, আপনি নিজের ভাষায় তৈরি করতে পারেন।
দ্রুত লঞ্চ করুন, দ্রুত স্কেল করুন
হোস্টিং, কাস্টম ডোমেইন, ব্যবসায়িক ইমেল এবং আরও অনেক কিছু সহ এক ক্লিকেই আপনার MVP লাইভ পান - সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয় পক্ষের অ্যাড-অনের প্রয়োজন নেই।
শীর্ষস্থানীয় এআই প্রযুক্তি দ্বারা চালিত
আপনার MVP-এর জন্য পরিষ্কার কোড, অপ্টিমাইজ করা কন্টেন্ট এবং আধুনিক ডিজাইন সরবরাহ করতে Horizons বিশ্বস্ত LLM এবং উন্নত ইন্টিগ্রেশন ব্যবহার করে।