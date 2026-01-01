Build your project in minutes, launch with just one click

Build, test, and go live – all from one screen. With Hostinger Horizons, you can publish your web app or website instantly with just one click.

Instant publishing without complex setup

No setup hurdles. No waiting around. Just hit the Publish button to go live, whether you’ve finished your build or want to test an early version. Use a temporary domain or your own custom web address.

With Hostinger Horizons, everything you need is built in, so you can launch instantly and skip the technical hassle.

All the essentials for single-click publishing

Hosting included

Your website or web app is live the moment you publish it. With Hostinger Horizons, hosting is built in — no extra steps, no configurations, just launch and go.

Domain setup in one place

Fast global performance

Uptime guarantee

Security-first approach

Room to grow

What users are saying about Hostinger Horizons

mark diantonio
@markdiantonio

ভাইব কোডিং ডেভেলপমেন্টকে ৪৫% কমিয়ে দেয়, হোস্টিংগার হরাইজনসের মতো টুলগুলি সপ্তাহের পরিবর্তে কয়েক ঘন্টার মধ্যে প্রাকৃতিক ভাষাকে কার্যকরী প্রোটোটাইপে পরিণত করে। সফ্টওয়্যার তৈরিতে প্রবেশের বাধা নাটকীয়ভাবে কম।

Martin Dubovic
@Martinko

সম্প্রতি আমার নতুন @Hostinger Horizons AI অ্যাপ বিল্ডার টুলটি পরীক্ষা করার সুযোগ হয়েছে এবং আমি অবশ্যই বলতে চাই যে আমি মুগ্ধ হয়েছি। 😎

Web3Wikis
@web3wikis

মিলিয়ন ডলারের অ্যাপ তৈরির জন্য হোস্টিংগার হরাইজনস হতে পারে সবচেয়ে কার্যকর ভাইব কোড টুল।

Ivana Mikleuš
ডিজিটাল বিশেষজ্ঞ

হোস্টিংগার হরাইজনস হল এমভিপি তৈরি করার এবং সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করার আগে ধারণাগুলি পরীক্ষা করার একটি নতুন এবং উদ্ভাবনী উপায়।

Eric Hill
@EHillPapercraft

হোস্টিংগারের HORIZONS AI ব্যবহার করে আপনার ওয়েবসাইট এবং গ্রাহকদের জন্য যা চান তা তৈরি করা কতটা সহজ তা আপনি বিশ্বাস করবেন না! অসাধারণ - নিজেই দেখুন!

Albert Bermejo
কন্টেন্ট নির্মাতা

হোস্টিংগার হরাইজনস এমন একটি হাতিয়ার যার সাহায্যে আপনি আপনার মনে আসা ধারণাটি তৈরি করতে পারেন - আপনাকে কেবল এটি ব্যাখ্যা করতে হবে এবং এটি কাজ করে।

techmano
@nice_gamin60974

Hostinger Horizons-এর সাথে সবকিছু যেভাবে এগোচ্ছে তা আমার খুব ভালো লাগছে! নতুন AI আপডেটের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করা সত্যিই মজাদার। এটি কেবল আমার জন্যই নয়, আমি আরও অনেকের জন্যই একটি গেম চেঞ্জার হয়ে উঠেছে।

RameshR
@rezmeram

আমি ভাবছি হোস্টিংগার কীভাবে হরাইজনসকে জিতিয়েছে... এটা কত দ্রুত যে কেউ সামনে এবং পিছনে মোতায়েন করতে পারে তা সত্যিই পাগলের মতো।

Zera
@TheZoyaThinking

তোমরা হরাইজনস এআই তৈরি না করা পর্যন্ত এই প্রকল্পটি আমার কোনও দিনের তালিকায় কতদিন ধরে অপেক্ষা করছিল তা বলতে পারছি না। ওয়েব অ্যাপস কোডিং সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। ০ এবং এটি এখানেই। ফেলোদের সাহায্য করার জন্য আমার স্বপ্নের প্রকল্পটি লাইভ। ওহ!

Jordi Robert
প্রতিষ্ঠাতা

অন্য সবকিছুর তুলনায় হোস্টিংগার হরাইজনস সত্যিই এক পরিবর্তনশীল পদক্ষেপ। আমার ওয়েব অ্যাপে আমার ব্লগের জন্য একটি সাবডোমেন সেট আপ করা খুব সহজ ছিল - আমি বললাম, 'বাহ!'

Steve Salihu
@stevesalihu

এখন আপনি Hostinger Horizons-এ একটি প্রম্পট প্রবেশ করিয়ে ওয়েব অ্যাপ তৈরি করতে পারেন। সত্যিই দারুন জিনিস!

Abhihephaestus
@HephaestusNo1

আমি Hostinger Horizons ব্যবহার করে দেখেছি এবং এটি একটি গেম-চেঞ্জার! এই নো-কোড এআই অ্যাপ নির্মাতা কয়েক মিনিটের মধ্যে চটকদার ওয়েবসাইট এবং অ্যাপ তৈরি করে - আপনার জন্য ডিজাইন, কোড এবং লেখা। একবার চেষ্টা করে দেখার মতো।

Steven Pillow
@spillow82

এটি এমন একজন শীর্ষ-স্তরের ওয়েব ডেভেলপার/সফ্টওয়্যার ডেভেলপারের মতো যা আপনি কল্পনা করতে পারেন তা তৈরি করার জন্য প্রস্তুত।

Brooks Boshears
উদ্যোক্তা

হোস্টিংগার হরাইজনস দিয়ে আপনি বেশ সুন্দর কিছু তৈরি করতে পারেন। এটি একটি সাধারণ ওয়েবসাইট নির্মাতার থেকে ভিন্ন - এটি আরও অনেক কিছু।

Ready to turn your unique project idea into reality?

Want to dive deeper?

Explore comprehensive tutorials, how-to guides, and step-by-step instructions that will take you from beginner to AI pro in no time. Get everything you need to build your first AI project, and more.
আমরা আপনার গোপনীয়তার ব্যাপারে কেয়ার করি

