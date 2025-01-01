包含托管 您的网站或网页应用发布后即可上线。Hostinger Horizons 内置托管功能，无需额外步骤，无需配置，直接启动即可使用。

在一个地方设置域名 从免费的临时域名开始，然后购买自定义域名或连接您自己的域名 - 所有这些都在同一个界面内完成。

快速的全球性能 借助 Hostinger 的内部 CDN（内容分发网络），您的网站在全球任何地方都能快速加载。我们的服务器缓存并分发您的内容，服务范围覆盖四大洲。

正常运行时间保证 Hostinger 的 99.9% 正常运行时间保证意味着您的网站或应用程序可以全天候保持正常运行，因此您的访问者始终可以享受无中断的体验。

安全第一的方法 您的网站或网络应用程序通过免费 SSL、内置防火墙、DDoS 保护和自动恶意软件扫描保持安全 - 无需设置。