所有功能都能为您的下一个创意提供动力

探索 Hostinger Horizons 提供的功能——强大的功能可帮助您更快、更轻松地构建和启动网站和 Web 应用程序，且无需代码。

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无需信用卡。

从一开始就致力于实现更多功能

无代码平台
无代码平台

无需编写任何代码即可启动项目。只需说明您的需求，AI 会处理剩下的工作——从设计到功能。

集成
集成

扩展您的网站或应用的功能。添加支付、用户账户、分析等功能。

一键启动
一键启动

立即上线。只需几分钟即可测试、调整并发布您的网站或 Web 应用。

最新法学硕士
最新法学硕士

采用最先进的大型语言模型来确保速度和创造力。

文本编辑模式
文本编辑模式

实时直观地定制文本组件。

根据图像进行设计
根据图像进行设计

上传图片，即可获得设计。您可以将视觉参考转化为完整的网页。

准备好将您独特的项目想法变成现实了吗？

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您的全方位 AI 合作伙伴

Hostinger Horizons 涵盖您完整的创意流程——从项目构建到管理、发布和扩展。按类别探索所有功能。

发布和更新

一键上线。随时更新，无需设置或重新部署。

自动错误修复

如果出现问题，Horizons 可以帮助自动检测并修复问题。

版本还原

一键回滚到任何先前版本。无需版本控制工具。

SEO 就绪

内置的 SEO 最佳实践可帮助您的项目排名，而无需插件或额外设置。

人工智能聊天

用您自己的语言描述更改或请求新功能。AI 会立即更新您的项目。无需学习。

定价

免费试用不够用？Hostinger Horizons 套餐一定能满足您的需求。随时升级。

每个套餐都包含您所需的一切以及更多

无每日消息限制
50个项目
接收付款
Text editing mode
自动错误修复程序
托管
免费 1 年
费域名
每个网站 5 个邮箱 - 免费使用 1 年
每日备份（价值 CNY 191.88）
7天24小时全天候 在线支持
增强的 DDoS 防护
恶意软件扫描器
Web应用程序防火墙
30天退款保证
所显示的价格为不含任何适用税费的单月计费。

用户对 Hostinger Horizons 的评价

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe 编码将开发时间缩短了 45%，借助 Hostinger Horizons 等工具，只需数小时（而非数周）即可将自然语言转化为可运行的原型。软件构建的门槛显著降低。

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

我最近有机会测试了新的 @Hostinger Horizons AI 应用构建器工具，不得不说它给我留下了深刻的印象。😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons 可能是构建价值百万美元的应用程序最有效的氛围代码工具。

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
数字专家

Hostinger Horizons 是一种在全面投入之前创建 MVP 和测试想法的全新创新方式。

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

使用 Hostinger 的 HORIZONS AI，你绝对想不到，为您的网站和客户构建所需的一切竟如此简单！简直不可思议——亲眼见证！

Albert Bermejo
Albert Bermejo
内容创建者

Hostinger Horizons 是一个工具，您可以用它来构建您已有的想法 - 您只需解释它，它就会发挥作用。

techmano
techmano
@nice_gamin60974

很喜欢@Hostinger Horizons的发展方向！新的AI更新互动起来真的很有趣。它不仅改变了我的生活，也改变了很多人的生活。

RameshR
RameshR
@rezmeram

我很好奇 Hostinger 是如何实现 Horizons 的... 它允许任何人如此快速地部署前端和后端，这真是太疯狂了。

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

这个项目在我的“将来”清单上等了好久，直到你们开发出 Horizons AI，我都记不清了。我对 Web 应用编程一窍不通。现在，它就在这里。我梦想中的帮助伙伴的项目终于上线了。哇！

Jordi Robert
Jordi Robert
创始人

相比其他所有服务，Hostinger Horizons 确实颠覆了游戏规则。在我的网页应用上为我的博客设置子域名太简单了——我惊呼：“哇！”

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

现在，您只需在 Hostinger Horizons 上输入提示即可构建 Web 应用。真是太酷了！

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

我试用了 Hostinger Horizons，它彻底改变了游戏规则！这款无需代码的 AI 应用构建器可以在几分钟内创建出流畅的网站和应用——设计、编码、编写，都由你亲手完成。值得一试。

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

这就像拥有一位顶级的 Web 开发人员/软件开发人员，随时准备创造您能想象到的任何东西。

Brooks Boshears
Brooks Boshears
企业家

你可以用 Hostinger Horizons 搭建一些很棒的网站。它不同于一般的网站搭建工具，它的功能更丰富。

帮助您入门的有用资源

教程

使用 Hostinger Horizons 进行构建的分步指南。

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