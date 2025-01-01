所有功能都能为您的下一个创意提供动力
探索 Hostinger Horizons 提供的功能——强大的功能可帮助您更快、更轻松地构建和启动网站和 Web 应用程序，且无需代码。
您的全方位 AI 合作伙伴
Hostinger Horizons 涵盖您完整的创意流程——从项目构建到管理、发布和扩展。按类别探索所有功能。
发布和更新
一键上线。随时更新，无需设置或重新部署。
自动错误修复
如果出现问题，Horizons 可以帮助自动检测并修复问题。
版本还原
一键回滚到任何先前版本。无需版本控制工具。
SEO 就绪
内置的 SEO 最佳实践可帮助您的项目排名，而无需插件或额外设置。
人工智能聊天
用您自己的语言描述更改或请求新功能。AI 会立即更新您的项目。无需学习。
定价
免费试用不够用？Hostinger Horizons 套餐一定能满足您的需求。随时升级。
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
用户对 Hostinger Horizons 的评价
Vibe 编码将开发时间缩短了 45%，借助 Hostinger Horizons 等工具，只需数小时（而非数周）即可将自然语言转化为可运行的原型。软件构建的门槛显著降低。
我最近有机会测试了新的 @Hostinger Horizons AI 应用构建器工具，不得不说它给我留下了深刻的印象。😎
Hostinger Horizons 可能是构建价值百万美元的应用程序最有效的氛围代码工具。
Hostinger Horizons 是一种在全面投入之前创建 MVP 和测试想法的全新创新方式。
使用 Hostinger 的 HORIZONS AI，你绝对想不到，为您的网站和客户构建所需的一切竟如此简单！简直不可思议——亲眼见证！
Hostinger Horizons 是一个工具，您可以用它来构建您已有的想法 - 您只需解释它，它就会发挥作用。
很喜欢@Hostinger Horizons的发展方向！新的AI更新互动起来真的很有趣。它不仅改变了我的生活，也改变了很多人的生活。
我很好奇 Hostinger 是如何实现 Horizons 的... 它允许任何人如此快速地部署前端和后端，这真是太疯狂了。
这个项目在我的“将来”清单上等了好久，直到你们开发出 Horizons AI，我都记不清了。我对 Web 应用编程一窍不通。现在，它就在这里。我梦想中的帮助伙伴的项目终于上线了。哇！
相比其他所有服务，Hostinger Horizons 确实颠覆了游戏规则。在我的网页应用上为我的博客设置子域名太简单了——我惊呼：“哇！”
现在，您只需在 Hostinger Horizons 上输入提示即可构建 Web 应用。真是太酷了！
我试用了 Hostinger Horizons，它彻底改变了游戏规则！这款无需代码的 AI 应用构建器可以在几分钟内创建出流畅的网站和应用——设计、编码、编写，都由你亲手完成。值得一试。
这就像拥有一位顶级的 Web 开发人员/软件开发人员，随时准备创造您能想象到的任何东西。
你可以用 Hostinger Horizons 搭建一些很棒的网站。它不同于一般的网站搭建工具，它的功能更丰富。