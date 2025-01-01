首先，确保您的项目已做好分享准备。明确项目目标，收集必要的数据，同时集成一些AI功能，比如聊天机器人或推荐系统等。您还需要一个域名和虚拟主机，以便人们在线访问您的项目。

Hostinger Horizons 会为您处理好这一切。作为一个基于聊天的无代码平台，您只需用自然语言描述您希望项目实现的功能，该工具就会帮您实现。它提供所有功能——从 API 支持和内置的 Supabase 连接到域名和主机管理，所有这些都可以在同一个平台完成。您可以通过聊天来构建和完善您的项目，一旦项目准备就绪，只需单击一下即可发布。无需复杂的设置或技术技能——只需您的一个想法即可。