Tips membuat proyek AI
Tentukan tujuan proyek
Mulai dengan gambaran yang jelas: masalah apa yang ingin diselesaikan? Di Hostinger Horizons, Anda bisa langsung wujudkan dengan template siap pakai sebagai panduan praktis.
Pilih platform tanpa coding
Tak perlu lagi ribet coding. Hostinger Horizons hadir dengan antarmuka chat simpel, jadi Anda bisa fokus mengembangkan ide, bukan urusan teknis.
Desain antarmuka menarik dalam sekejap
Proyek yang bagus tidak hanya fungsional, tapi juga menarik. Hostinger Horizons siap bantu membuat tampilan web yang rapi dan profesional, tanpa perlu sewa desainer.
Semakin canggih dengan fitur AI
Tambah elemen AI seperti chatbot, image recognition, atau sistem rekomendasi. Cukup beberapa klik, aplikasi Anda langsung jadi lebih interaktif.
Uji dan kembangkan proyek secara real time
Begitu aplikasi selesai, Anda bisa langsung uji performanya. Hostinger Horizons memudahkan proses testing untuk bantu pastikan hasil akhirnya sesuai keinginan Anda.
Onlinekan dan mulai datangkan pengguna
Siap pamerkan proyek baru Anda? Cukup sekali klik untuk onlinekan. Tanpa setup ribet.
Testimoni pengguna tentang Hostinger Horizons
Vibe Coding bantu percepat development hingga 45%. Lewat tool seperti Hostinger Horizons, Anda bisa ubah bahasa sehari-hari menjadi prototipe dalam hitungan jam, bukan minggu. Buat software jadi lebih mudah dan cepat.
Saya baru aja coba @Hostinger Horizons yang baru dan harus saya akui, saya sangat terkesan. 😎
Hostinger Horizons bisa jadi merupakan tool vibe coding paling efisien untuk mengembangkan aplikasi jutaan dolar.
Hostinger Horizons menyediakan cara mudah dan inovatif untuk buat MVP. Cocok untuk Anda yang mau uji ide dulu.
Ternyata buat website dengan HORIZONS AI dari Hostinger sangat mudah, sulit dipercaya. Keren, buktikan sendiri hebatnya!
Hostinger Horizons memudahkan Anda mewujudkan ide. Cukup deskripsikan ide, lalu AI akan mewujudkannya untuk Anda.
Perkembangan @Hostinger Horizons keren! Update AI baru ini enak diajak interaksi. Benar-benar game changer untuk saya dan banyak orang!
Saya masih tidak menyangka bagaimana Hostinger bisa membuat Horizons... Cepat banget! Siapa aja bisa deploy front-end dan back-end dengan instan!
Sudah lama saya ingin membuat proyek ini sampai akhirnya bertemu dengan Horizons AI. Saya tidak bisa coding untuk buat aplikasi web. Tapi sekarang, Proyek impian saya sudah terwujud!
Hostinger Horizons benar-benar inovatif dibandingkan yang lain. Sangat mudah untuk atur subdomain untuk blog saya di aplikasi web dan buat saya terkagum-kagum!
Kini kita bisa buat aplikasi web hanya dengan memasukkan prompt di Hostinger Horizons. Keren!
Hostinger Horizons benar-benar mempermudah proses pembuatan website dan aplikasi. Tanpa perlu coding, semua bisa jadi dalam hitungan menit, dari desain, kode, sampai isi konten semua dibuat AI. Patut dicoba.
Seperti punya web developer/software developer top‑tier yang siap merealisasikan semua ide brilian Anda.
Lebih dari sekadar website builder, Hostinger Horizons siap bantu wujudkan ide hebat Anda.