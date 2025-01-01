Pertama, pastikan proyek sudah siap diluncurkan. Jelaskan tujuannya, siapkan data yang dibutuhkan, dan tambahkan fitur AI seperti chatbot atau sistem rekomendasi. Anda juga perlu domain dan hosting agar proyek bisa diakses online.

Dengan Hostinger Horizons, semua langkah ini jauh lebih mudah. Cukup deskripsikan yang ingin Anda buat lewat chat, dan AI akan membantu Anda mewujudkannya. Platform ini sudah dilengkapi semuanya, mulai dari dukungan API, integrasi ke Supabase, hingga manajemen domain dan hosting. Begitu proyek selesai, Anda bisa langsung onlinekan dengan sekali klik. Tanpa setup rumit, tanpa keahlian teknis.