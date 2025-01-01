Black Friday: Gratis tambahan bulan

Template yang dapat di-remix

Pilih templat untuk memulai dan buat templat milik Anda sendiri dengan mengobrol dengan AI atau dengan membuat suntingan visual.
Semua templateSitus webAplikasi
Home decor store

Home decor store

Workouts generator

Workouts generator

Creative agency site

Creative agency site

Logo maker

Logo maker

Interior studio site

Interior studio site

Restaurant site

Restaurant site

Tidak menemukan templat yang Anda butuhkan? Cukup jelaskan, dan AI akan membuatnya untuk Anda.

Tips membuat proyek AI

Siap mengulik AI lebih dalam atau justru baru mulai bereksperimen? Tips ini akan membantu Anda ubah ide jadi proyek nyata. Dengan Hostinger Horizons, semua bisa diwujudkan. Tak perlu punya tim, cukup mulai dari satu prompt.

Tentukan tujuan proyek

Mulai dengan gambaran yang jelas: masalah apa yang ingin diselesaikan? Di Hostinger Horizons, Anda bisa langsung wujudkan dengan template siap pakai sebagai panduan praktis.

Pilih platform tanpa coding

Tak perlu lagi ribet coding. Hostinger Horizons hadir dengan antarmuka chat simpel, jadi Anda bisa fokus mengembangkan ide, bukan urusan teknis.

Desain antarmuka menarik dalam sekejap

Proyek yang bagus tidak hanya fungsional, tapi juga menarik. Hostinger Horizons siap bantu membuat tampilan web yang rapi dan profesional, tanpa perlu sewa desainer.

Semakin canggih dengan fitur AI

Tambah elemen AI seperti chatbot, image recognition, atau sistem rekomendasi. Cukup beberapa klik, aplikasi Anda langsung jadi lebih interaktif.

Uji dan kembangkan proyek secara real time

Begitu aplikasi selesai, Anda bisa langsung uji performanya. Hostinger Horizons memudahkan proses testing untuk bantu pastikan hasil akhirnya sesuai keinginan Anda.

Onlinekan dan mulai datangkan pengguna

Siap pamerkan proyek baru Anda? Cukup sekali klik untuk onlinekan. Tanpa setup ribet.

Tanpa kartu kredit.

Testimoni pengguna tentang Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe Coding bantu percepat development hingga 45%. Lewat tool seperti Hostinger Horizons, Anda bisa ubah bahasa sehari-hari menjadi prototipe dalam hitungan jam, bukan minggu. Buat software jadi lebih mudah dan cepat.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Saya baru aja coba @Hostinger Horizons yang baru dan harus saya akui, saya sangat terkesan. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons bisa jadi merupakan tool vibe coding paling efisien untuk mengembangkan aplikasi jutaan dolar.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital Specialist

Hostinger Horizons menyediakan cara mudah dan inovatif untuk buat MVP. Cocok untuk Anda yang mau uji ide dulu.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Ternyata buat website dengan HORIZONS AI dari Hostinger sangat mudah, sulit dipercaya. Keren, buktikan sendiri hebatnya!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Content creator

Hostinger Horizons memudahkan Anda mewujudkan ide. Cukup deskripsikan ide, lalu AI akan mewujudkannya untuk Anda.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Perkembangan @Hostinger Horizons keren! Update AI baru ini enak diajak interaksi. Benar-benar game changer untuk saya dan banyak orang!

RameshR
RameshR
@rezmeram

Saya masih tidak menyangka bagaimana Hostinger bisa membuat Horizons... Cepat banget! Siapa aja bisa deploy front-end dan back-end dengan instan!

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Sudah lama saya ingin membuat proyek ini sampai akhirnya bertemu dengan Horizons AI. Saya tidak bisa coding untuk buat aplikasi web. Tapi sekarang, Proyek impian saya sudah terwujud!

Jordi Robert
Jordi Robert
Founder

Hostinger Horizons benar-benar inovatif dibandingkan yang lain. Sangat mudah untuk atur subdomain untuk blog saya di aplikasi web dan buat saya terkagum-kagum!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Kini kita bisa buat aplikasi web hanya dengan memasukkan prompt di Hostinger Horizons. Keren!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Hostinger Horizons benar-benar mempermudah proses pembuatan website dan aplikasi. Tanpa perlu coding, semua bisa jadi dalam hitungan menit, dari desain, kode, sampai isi konten semua dibuat AI. Patut dicoba.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Seperti punya web developer/software developer top‑tier yang siap merealisasikan semua ide brilian Anda.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Lebih dari sekadar website builder, Hostinger Horizons siap bantu wujudkan ide hebat Anda.

Siap wujudkan ide proyek AI Anda jadi nyata?

Tanpa perlu kartu kredit.

Tanya Jawab proyek AI

Pertanyaan dan jawaban seputar website AI, dari cara membuatnya, monetisasi, dan banyak lainnya.

Apa saja ide proyek AI yang cocok untuk pemula?

Apakah perlu bisa coding untuk membuat website dengan AI?

Apakah bisa menghasilkan uang dari website buatan AI?

Apa saja tools atau platform untuk membuat website AI?

Bagaimana cara onlinekan proyek AI yang saya buat?

Apa bedanya proyek AI dengan proyek IT biasa?