תבניות הניתנות למיקס

בחרו תבנית כדי להתחיל והתאימו אותה לשלך על ידי צ'אט עם בינה מלאכותית או על ידי ביצוע עריכות חזותיות.
כל התבניותאתרי אינטרנטאפליקציות
Home decor store

Home decor store

Workouts generator

Workouts generator

Creative agency site

Creative agency site

Logo maker

Logo maker

Interior studio site

Interior studio site

Restaurant site

Restaurant site

לא מוצאים את התבנית שאתם צריכים? פשוט תארו אותה, ובינה מלאכותית תיצור אותה עבורכם.

דברים שחשוב לזכור בעת בניית פרויקט ה-AI שלכם

בינה מלאכותית כבר אינה רק למומחים. בין אם אתם מתחילים או שאתם מוכנים לצלול לעומק, ההיבטים המרכזיים הללו של פיתוח מבוסס בינה מלאכותית ינחו אתכם מהרעיון לפרויקט מעשי. עם Hostinger Horizons, הכל אפשרי - אין צורך בצוות, רק בעצמכם.

הגדירו את מטרת הפרויקט שלכם

התחילו עם חזון ברור של הבעיה שאתם רוצים לפתור. עם Hostinger Horizons, הפכו את החזון הזה לפעולה באמצעות תבניות מוכנות מראש שידריכו את הצעדים הבאים שלכם.

השתמשו בפלטפורמה נגישה ללא-קוד

דלגו על כאבי ראש של קידוד. Hostinger Horizons מאפשר לכם להגשים את הרעיונות שלכם בקלות בעזרת ממשק הצ'אט האינטואיטיבי שלו, כך שתוכלו להתמקד בחזון שלכם, לא בטכנולוגיה.

עצבו ממשקים מהממים במהירות

הפרויקט שלכם צריך להיראות טוב לא פחות משהוא עובד. עם Hostinger Horizons תוכלו לבנות ממשקים מקצועיים ואלגנטיים במהירות, מבלי להיות מעצבים.

הוסיפו תכונות AI – הפכו את האפליקציה שלכם לחכמה יותר

Hostinger Horizons מאפשרת לכם לשלב אלמנטים של בינה מלאכותית כמו צ'אטבוטים, זיהוי תמונות, או המלצות בכמה לחיצות פשוטות, ולהפוך את האפליקציה שלכם לכלי מקוון דינמי.

בדקו ולטשו את הפרויקט שלכם בזמן אמת

ברגע שהאפליקציה שלכם תהיה פעילה, תרצו לראות איך היא מתפקדת. Hostinger Horizons הופכת את הבדיקה למהירה וקלה, ומבטיחה שהאפליקציה תעבוד בדיוק כפי שדמיינתם.

השיקו, שתפו, והתחילו להתרחב

כשאתם מוכנים להשוויץ בעבודות שלכם, Hostinger Horizons מאפשר לכם לפרסם את האפליקציה שלכם בלחיצה אחת. בלי הגדרות מורכבות, בלי טרחה - פשוט השקה חלקה.

אין צורך בכרטיס אשראי.

מה אומרים משתמשים על Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

קידוד ב-Vibe מצמצם את הפיתוח ב-45%, כאשר כלים כמו Hostinger Horizons הופכים שפה טבעית לפרוטוטייפים פעילים תוך שעות במקום שבועות. מחסום הכניסה לבניית תוכנה נמוך משמעותית.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

לאחרונה הייתה לי הזדמנות לבדוק את כלי בניית האפליקציות החדש של @Hostinger Horizons AI ואני חייב לומר שהתרשמתי מאוד. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

ייתכן ש-Hostinger Horizons הוא כלי ה-vibe code היעיל ביותר לבניית אפליקציות בשווי מיליון דולר.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
מומחית דיגיטלית

Hostinger Horizons היא דרך חדשה וחדשנית ליצור MVPs ולבחון רעיונות לפני שמתחייבים אליהם לגמרי.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

לא תאמינו כמה קל לבנות את מה שאתם רוצים עבור האתר והלקוחות שלכם באמצעות HORIZONS AI של Hostinger! פשוט מדהים - תראו בעצמכם!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
יוצר תוכן

Hostinger Horizons הוא כלי שבעזרתו תוכלו לבנות רעיון שהיה לכם – אתם רק צריכים להסביר אותו, וזה פשוט עובד.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

אני מת על איך שהדברים מתקדמים עם @Hostinger Horizons! האינטראקציה עם עדכון ה-AI החדש ממש כיפית. זה שינה את כללי המשחק לא רק בשבילי, אלא אני מכיר גם הרבה אחרים שבשבילם.

RameshR
RameshR
@rezmeram

אני תוהה איך Hostinger הצליחו להפוך את Horizons למציאות... זה מטורף כמה מהר זה מאפשר לכל אחד לפרוס את השרת בחזית ובקצה האחורי.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

אני לא יכול לתאר לכם כמה זמן הפרויקט הזה חיכה לי ברשימת הפרויקטים שלי עד שיצרתם את הבינה המלאכותית של Horizons. אני לא מבין כלום בקידוד אפליקציות אינטרנט. 0 וזהו. פרויקט החלומות שלי לעזור לחברים על הרשת עכשיו. וואו!

Jordi Robert
Jordi Robert
מייסד

Hostinger Horizons באמת משנה את כללי המשחק בהשוואה לכל דבר אחר. היה כל כך קל להגדיר תת-דומיין לבלוג שלי ביישום הרשת שלי - אמרתי "וואו!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

עכשיו אפשר לבנות אפליקציות אינטרנט פשוט על ידי הזנת פרומפט ב-Hostinger Horizons. ממש מגניב!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

ניסיתי את Hostinger Horizons והוא משנה את כללי המשחק! בונה האפליקציות הזה, ללא צורך בקוד, יוצר אתרים ואפליקציות חלקות תוך דקות - מעצב, כותב ומבצע עבורכם תכנון. שווה לנסות.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

זה כמו שיהיה לך מפתח אתרים/מפתח תוכנה מהשורה הראשונה שמוכן ליצור כל מה שאתה יכול לדמיין.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
יזם

אפשר לבנות דברים מגניבים עם Hostinger Horizons. זה לא כמו בונה אתרים טיפוסי - זה יותר.

מוכנים להפוך את הרעיון שלכם למציאות?

אין צורך בכרטיס אשראי.

שאלות נפוצות אודות רעיונות לפרויקטים ל-AI

הנה תשובות לכמה מהשאלות הנפוצות ביותר שאנו מקבלים בנוגע לפרויקטים של AI, החל מתחילת התהליך ועד למונטיזציה ומעבר לכך.

מהם כמה רעיונות טובים לפרויקטי AI שמתאימים למתחילים?

האם צריך כישורי קידוד כדי לבנות פרויקטים של AI?

אפשר להרוויח כסף מפרויקטים של AI?

באילו כלים או פלטפורמות כדאי להשתמש כדי לבנות פרויקטים של בינה מלאכותית?

כיצד ניתן להשיק אונליין את הרעיון שלי לפרויקט AI?

במה שונה פרויקט AI מפרויקט IT רגיל?