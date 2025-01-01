התחילו בלוודא שהפרויקט שלכם מוכן לשיתוף. הגדירו את מטרתו, אספו את הנתונים הדרושים, ושלבו יכולות AI כמו צ’אט-בוטים או מערכות המלצה. תצטרכו גם שם דומיין ואחסון אתרים כדי שאנשים יוכלו לגשת לפרויקט שלכם אונליין.

Hostinger Horizons מטפל בכל זה עבורכם. כפלטפורמה ללא-קוד מבוססת צ'אט, כל מה שצריך הוא לתאר בשפה טבעית מה אתם רוצים שהפרויקט שלכם יעשה – והכלי כבר יגרום לזה לקרות. הפלטפורמה מספקת את כל מה שצריך – מתמיכה ב-API וחיבור מובנה ל‑Supabase ועד לניהול דומיין ואחסון – הכול במקום אחד. בנו ושפרו את הפרויקט שלכם דרך הצ'אט, וברגע שתהיו מוכנים – פשוט פרסמו אותו בלחיצה אחת. בלי הגדרות מסובכות או ידע טכני – רק הרעיון שלכם.