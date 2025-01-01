Zorg als eerste, dat je project gereed is om te delen. Bepaal het doel van je project, verzamel de benodigde data en integreer AI-functies, zoals chatbots of systemen voor aanbevelingen. Je hebt ook een domeinnaam en webhosting nodig, zodat mensen je project online kunnen bezoeken.

Hostinger Horizons regelt dit allemaal voor jou. Als chatgebaseerd platform zonder code, kun je gewoon in natuurlijke taal beschrijven wat je met je project wilt doen, waarna de tool dit voor jou uitwerkt. Het biedt alles wat je nodig hebt – van API-ondersteuning en ingebouwde Supabase-verbinding tot domein- en hostingbeheer, allemaal binnen hetzelfde platform. Bouw en verfijn je project door te chatten, en zodra je klaar bent, kun je je project met één klik publiceren. Er is geen ingewikkelde installatie of technische kennis nodig – alleen jouw idee.