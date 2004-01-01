Aloita varmistamalla, että projektisi on valmis jaettavaksi. Määritä sen tarkoitus, kerää tarvittavat tiedot ja integroi AI-ominaisuuksia, kuten chatbotteja tai suosittelujärjestelmiä. Tarvitset myös domainin ja webhotellin, jotta ihmiset pääsevät tarkastelemaan projektiasi verkossa.

Hostinger Horizons huolehtii tästä kaikesta puolestasi. Se on chat-perustainen kooditon alusta, joten voit vain kuvailla luonnollisella kielellä, mitä haluat projektisi tekevän, ja työkalu toteuttaa sen. Se tarjoaa kaiken tarvitsemasi API-tuesta ja sisäänrakennetusta Supabase-yhteydestä domainiin ja webhotellin hallintaan, kaikki samalla alustalla. Rakenna ja hio projektiasi keskustelemalla chatissa, ja kun olet valmis, julkaise se vain yhdellä napsautuksella. Monimutkaisia määrityksiä tai teknistä osaamista ei tarvita – vain ideasi.