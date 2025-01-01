Remixbare skabeloner

Vælg en skabelon for at komme i gang, og gør den til din egen ved at chatte med AI eller ved at foretage visuelle redigeringer.
Home decor store

Workouts generator

Creative agency site

Logo maker

Interior studio site

Restaurant site

Kan du ikke finde den skabelon, du har brug for? Bare beskriv den, så opretter AI den for dig.

Vigtige ting at huske, når du bygger dit AI-projekt

AI er ikke længere kun for eksperter. Uanset om du er nybegynder eller klar til at dykke dybere, vil disse nøgleaspekter af AI-drevet udvikling guide dig fra idé til fungerende projekt. Med Hostinger Horizons er det hele muligt - der kræves ikke noget team, kun dig.

Definer målet med dit projekt

Start med en klar vision af det problem, du vil løse. Med Hostinger Horizons kan du omsætte visionen til handling ved hjælp af færdige skabeloner, der guider dine næste skridt.

Brug en tilgængelig platform uden kode

Spring hovedpinen med kodning over. Hostinger Horizons gør det nemt at bringe dine ideer til live med sin intuitive chatgrænseflade, så du kan fokusere på din vision, ikke på teknikken.

Design fantastiske grænseflader hurtigt

Dit projekt skal se lige så godt ud, som det fungerer. Med Hostinger Horizons kan du hurtigt bygge slanke, professionelle grænseflader uden at skulle være designer.

Tilføj AI-funktioner - gør din app smartere

Hostinger Horizons giver dig mulighed for at integrere AI-elementer som chatbots, billedgenkendelse eller anbefalinger med et par enkle klik, så din app bliver til et dynamisk onlineværktøj.

Test og finpuds dit projekt i realtid

Når din app er live, vil du gerne se, hvordan den fungerer. Hostinger Horizons gør det hurtigt og nemt at teste og sikrer, at den fungerer præcis, som du havde forestillet dig.

Start, del og start skalering

Når du er klar til at vise dit arbejde frem, giver Hostinger Horizons dig mulighed for at udgive din app med blot et klik. Ingen kompleks opsætning, intet besvær – bare en problemfri lancering.

Hvad brugerne siger om Hostinger Horizons

mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-kodning komprimerer udviklingen med 45 %, hvor værktøjer som Hostinger Horizons forvandler naturligt sprog til fungerende prototyper på timer i stedet for uger. Adgangsbarrieren til at bygge software er dramatisk lavere.

Martin Dubovic
@Martinko

Jeg havde for nylig mulighed for at teste det nye @Hostinger Horizons AI-appbyggerværktøj, og jeg må sige, at jeg var imponeret. 😎

Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons er muligvis det mest effektive vibe-kodeværktøj til at bygge million-dollar-apps.

Ivana Mikleuš
Digital specialist

Hostinger Horizons er en ny og innovativ måde at skabe MVP'er og teste idéer, før man går all in.

Eric Hill
@EHillPapercraft

Du vil ikke tro, hvor nemt det er at bygge det, du ønsker til din hjemmeside og dine kunder, ved hjælp af Hostingers HORIZONS AI! Helt fantastisk - se selv!

Albert Bermejo
Indholdsskaber

Hostinger Horizons er et værktøj, som du kan bruge til at opbygge en idé, du har haft – du skal bare forklare den, og så virker det bare.

techmano
@nice_gamin60974

Elsker den måde, tingene udvikler sig på med @Hostinger Horizons! Den nye AI-opdatering har været virkelig sjov at interagere med. Den har ændret alt, ikke kun for mig, men også for mange andre jeg kender.

RameshR
@rezmeram

Jeg undrer mig over, hvordan Hostinger fik Horizons til at fungere... Det er vildt, hvor hurtigt det lader alle implementere både front- og backend.

Zera
@TheZoyaThinking

Jeg kan ikke fortælle jer, hvor længe dette projekt har ventet på min to-do-liste, INDTIL I lavede Horizons AI. Jeg ved ingenting om kodning af webapps. 0, og der er det. Mit drømmeprojekt, hvor jeg skal hjælpe andre, er LIVE. Hold da op!

Jordi Robert
Grundlægger

Hostinger Horizons er virkelig revolutionerende sammenlignet med alt andet. Det var så nemt at oprette et underdomæne til min blog i min webapp – jeg tænkte: "Wow!"

Steve Salihu
@stevesalihu

Du kan nu bygge webapps ved blot at indtaste en prompt på Hostinger Horizons. Virkelig fede ting!

Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Jeg prøvede Hostinger Horizons, og det er revolutionerende! Denne AI-appbygger uden kode skaber smarte hjemmesider og apps på få minutter — den designer, koder og skriver for dig. Et forsøg værd.

Steven Pillow
@spillow82

Det er som at have en webudvikler/softwareudvikler i topklasse, der er klar til at skabe lige hvad som helst, du kan forestille dig.

Brooks Boshears
Iværksætter

Du kan bygge nogle ret fede ting med Hostinger Horizons. Det er i modsætning til en typisk hjemmesidebygger – det er mere.

Klar til at gøre din idé til et AI-projekt til virkelighed?

Ofte stillede spørgsmål om idéer til AI-projekter

Her er svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål, vi får om AI-hjemmesider, fra opstart til monetisering og videre.

Hvad er nogle gode ideer til AI-projekter, som begyndere kan starte med?

Har jeg brug for kodefærdigheder for at bygge AI-hjemmesider?

Kan jeg tjene penge med AI-hjemmesider?

Hvilke værktøjer eller platforme skal jeg bruge til at bygge hjemmesider med kunstig intelligens?

Hvordan kan jeg offentliggøre min AI-projektidé online?

Hvordan adskiller et AI-projekt sig fra et almindeligt IT-projekt?