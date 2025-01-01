Start med at sikre, at dit projekt er klar til at blive delt. Definer dets formål, indsaml de nødvendige data, og integrer AI-funktioner som chatbots eller anbefalingssystemer. Du skal også bruge et domænenavn og webhosting, så folk kan få adgang til dit projekt online.

Hostinger Horizons tager sig af alt dette for dig. Som en chatbaseret platform uden kode kan du bare beskrive i et naturligt sprog, hvad du vil have dit projekt til at gøre, og så sørger værktøjet for, at det sker. Det giver dig alt, hvad du har brug for - fra API-support og indbygget Supabase-forbindelse til domæne- og hostingadministration, alt sammen inden for den samme platform. Byg og finpuds dit projekt ved at tale sammen i chatten, og når du er klar, skal du bare udgive det med et enkelt klik. Der kræves ingen kompliceret opsætning eller tekniske færdigheder - bare din idé.