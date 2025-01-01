Sæt din drømmeidé i gang med vores AI-bygger
Forvandl den app, virksomhed eller det værktøj til noget virkeligt på få minutter med Hostinger Horizons' platform uden kode.
Sådan lancerer du din idé med vores AI-bygger
Definer din idé og dens vigtigste funktioner
Beslut dig for, hvilken type hjemmeside eller webapp du vil bygge, og skitser derefter dens vigtigste funktioner – fra sider og design til brugerkonti eller betalingssystemer.
Beskriv blot hvad du ønsker
Spring over kompleksiteten ved kodning. Med Hostinger Horizons skal du blot beskrive din idé og forvandle AI-prompts til fuldt funktionelle websteder og webapps – ingen kode kræves.
Byg, test og lancer
Generer dit projekt, tilpas det, og kør tests. Når det er klar, kan du udgive dit websted eller din app online med et enkelt klik.
Se hvad du kan skabe med vores AI-bygger
Medlemskabswebsted
Fakturagenerator
Virksomhedens hjemmeside
Validering af forretningsidé
Sporing af salgspipeline
App til indsamling af feedback
Webapp til restaurantreservationer
Byg hurtigere og smartere med Hostinger Horizons AI-bygger
Alt-i-en AI-webappbygger
Fra kode og design til indhold og SEO håndterer Horizons det hele. Forbind værktøjer som Stripe og Supabase for at lancere rigtige, fungerende apps – ingen tekniske færdigheder kræves.
Bygget til fart, ikke kamp
Beskriv din idé, og AI forvandler den til en lanceringsklar app på få minutter. Med understøttelse af over 80 sprog kan du bygge med dine egne ord.
Start hurtigt, skaler hurtigere
Gå live med et enkelt klik: sikker hosting, et brugerdefineret domænenavn, virksomheds-e-mail og meget mere – alt sammen inkluderet. Spring tredjepartsværktøjer over, og voks uden begrænsninger.
Drevet af topteknologi
Horizons bruger avancerede LLM'er og førende integrationer til at levere ren kode, poleret indhold og elegant design til dine mest dristige webapp-idéer.