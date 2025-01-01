Sæt din drømmeidé i gang med vores AI-bygger

Forvandl den app, virksomhed eller det værktøj til noget virkeligt på få minutter med Hostinger Horizons' platform uden kode.

Sådan lancerer du din idé med vores AI-bygger

Alt det kræver er tre enkle trin for at føre din idé ud i livet…
01

Definer din idé og dens vigtigste funktioner

Beslut dig for, hvilken type hjemmeside eller webapp du vil bygge, og skitser derefter dens vigtigste funktioner – fra sider og design til brugerkonti eller betalingssystemer.

02

Beskriv blot hvad du ønsker

Spring over kompleksiteten ved kodning. Med Hostinger Horizons skal du blot beskrive din idé og forvandle AI-prompts til fuldt funktionelle websteder og webapps – ingen kode kræves.

03

Byg, test og lancer

Generer dit projekt, tilpas det, og kør tests. Når det er klar, kan du udgive dit websted eller din app online med et enkelt klik.

Se hvad du kan skabe med vores AI-bygger

Skab nemt SaaS-produkter – fra forretningsværktøjer til digitale tjenester, alt sammen drevet af enkle instruktioner.
Medlemskabswebsted

Byg et medlemsområde kun for at engagere dit publikum og få dit fællesskab til at vokse.
Fakturagenerator

Virksomhedens hjemmeside

Validering af forretningsidé

Sporing af salgspipeline

App til indsamling af feedback

Webapp til restaurantreservationer

Byg hurtigere og smartere med Hostinger Horizons AI-bygger

Alt-i-en AI-webappbygger

Fra kode og design til indhold og SEO håndterer Horizons det hele. Forbind værktøjer som Stripe og Supabase for at lancere rigtige, fungerende apps – ingen tekniske færdigheder kræves.

Bygget til fart, ikke kamp

Beskriv din idé, og AI forvandler den til en lanceringsklar app på få minutter. Med understøttelse af over 80 sprog kan du bygge med dine egne ord.

Start hurtigt, skaler hurtigere

Gå live med et enkelt klik: sikker hosting, et brugerdefineret domænenavn, virksomheds-e-mail og meget mere – alt sammen inkluderet. Spring tredjepartsværktøjer over, og voks uden begrænsninger.

Drevet af topteknologi

Horizons bruger avancerede LLM'er og førende integrationer til at levere ren kode, poleret indhold og elegant design til dine mest dristige webapp-idéer.

Klar til at gøre din unikke projektidé til virkelighed?

