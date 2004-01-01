Yapay zeka oluşturucumuzla hayalinizdeki fikri hayata geçirin
Hostinger Horizons'ın kodsuz platformunu kullanarak o uygulamayı, işi veya aracı dakikalar içinde gerçek bir şeye dönüştürün.
Yapay zeka oluşturucumuzla fikrinizi nasıl hayata geçirebilirsiniz?
Fikrinizi ve temel özelliklerini tanımlayın
Ne tür bir web sitesi veya web uygulaması oluşturmak istediğinize karar verin, ardından sayfalardan ve tasarımdan kullanıcı hesaplarına veya ödeme sistemlerine kadar temel özelliklerini ana hatlarıyla belirtin.
Sadece ne istediğinizi tanımlayın
Kodlamanın karmaşıklığını bir kenara bırakın. Hostinger Horizons ile fikrinizi kolayca tanımlayın ve yapay zeka komutlarını tamamen işlevsel web sitelerine ve web uygulamalarına dönüştürün; kod yazmaya gerek yok.
Oluşturun, test edin ve başlatın
Projenizi oluşturun, özelleştirin ve testlerini çalıştırın. Hazır olduğunda, web sitenizi veya uygulamanızı tek bir tıklamayla çevrimiçi olarak yayınlayın.
Yapay zeka oluşturucumuzla neler yaratabileceğinizi görün
Üyelik web sitesi
Fatura oluşturucu
İşletme web sitesi
İş fikri doğrulayıcısı
Satış hattı takipçisi
Geri bildirim toplayıcı uygulaması
Restoran rezervasyonları web uygulaması
Hostinger Horizons AI oluşturucusuyla daha hızlı ve daha akıllı bir şekilde oluşturun
Hepsi bir arada yapay zeka web uygulaması oluşturucusu
Koddan tasarıma, içerikten SEO'ya kadar her şey Horizons'ın sorumluluğunda. Stripe ve Supabase gibi araçları birbirine bağlayarak gerçek ve çalışan uygulamalar başlatın; teknik beceriye gerek yok.
Hız için üretildi, mücadele için değil
Fikrinizi anlatın, yapay zeka onu dakikalar içinde kullanıma hazır bir uygulamaya dönüştürsün. 80'den fazla dil desteğiyle kendi kelimelerinizle oluşturabilirsiniz.
Hızlı başlatın, daha hızlı ölçeklendirin
Tek tıklamayla yayına geçin: güvenli barındırma, özel alan adı, kurumsal e-posta ve daha fazlası dahil. Üçüncü taraf araçları atlayın ve sınırsızca büyüyün.
En iyi teknolojiyle destekleniyor
Horizons, en cesur web uygulaması fikirleriniz için temiz kod, cilalı içerik ve şık tasarım sunmak amacıyla ileri düzey LLM'ler ve lider entegrasyonlar kullanır.