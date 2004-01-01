Black Friday fırsatlarını kaçırmayın:

Yapay zeka oluşturucumuzla hayalinizdeki fikri hayata geçirin

Hostinger Horizons'ın kodsuz platformunu kullanarak o uygulamayı, işi veya aracı dakikalar içinde gerçek bir şeye dönüştürün.

Yapay zeka oluşturucumuzla fikrinizi nasıl hayata geçirebilirsiniz?

Fikrinizi hayata geçirmek için sadece üç basit adım yeterli…
01

Fikrinizi ve temel özelliklerini tanımlayın

Ne tür bir web sitesi veya web uygulaması oluşturmak istediğinize karar verin, ardından sayfalardan ve tasarımdan kullanıcı hesaplarına veya ödeme sistemlerine kadar temel özelliklerini ana hatlarıyla belirtin.

02

Sadece ne istediğinizi tanımlayın

Kodlamanın karmaşıklığını bir kenara bırakın. Hostinger Horizons ile fikrinizi kolayca tanımlayın ve yapay zeka komutlarını tamamen işlevsel web sitelerine ve web uygulamalarına dönüştürün; kod yazmaya gerek yok.

03

Oluşturun, test edin ve başlatın

Projenizi oluşturun, özelleştirin ve testlerini çalıştırın. Hazır olduğunda, web sitenizi veya uygulamanızı tek bir tıklamayla çevrimiçi olarak yayınlayın.

Yapay zeka oluşturucumuzla neler yaratabileceğinizi görün

Basit komutlarla desteklenen iş araçlarından dijital hizmetlere kadar SaaS ürünlerini kolaylıkla oluşturun.
Üyelik web sitesi

Hedef kitlenizle etkileşim kurmak ve topluluğunuzu büyütmek için yalnızca üyelere özel bir alan oluşturun.
Fatura oluşturucu

İşletme web sitesi

İş fikri doğrulayıcısı

Satış hattı takipçisi

Geri bildirim toplayıcı uygulaması

Restoran rezervasyonları web uygulaması

Hostinger Horizons AI oluşturucusuyla daha hızlı ve daha akıllı bir şekilde oluşturun

Hepsi bir arada yapay zeka web uygulaması oluşturucusu

Koddan tasarıma, içerikten SEO'ya kadar her şey Horizons'ın sorumluluğunda. Stripe ve Supabase gibi araçları birbirine bağlayarak gerçek ve çalışan uygulamalar başlatın; teknik beceriye gerek yok.

Hız için üretildi, mücadele için değil

Fikrinizi anlatın, yapay zeka onu dakikalar içinde kullanıma hazır bir uygulamaya dönüştürsün. 80'den fazla dil desteğiyle kendi kelimelerinizle oluşturabilirsiniz.

Hızlı başlatın, daha hızlı ölçeklendirin

Tek tıklamayla yayına geçin: güvenli barındırma, özel alan adı, kurumsal e-posta ve daha fazlası dahil. Üçüncü taraf araçları atlayın ve sınırsızca büyüyün.

En iyi teknolojiyle destekleniyor

Horizons, en cesur web uygulaması fikirleriniz için temiz kod, cilalı içerik ve şık tasarım sunmak amacıyla ileri düzey LLM'ler ve lider entegrasyonlar kullanır.

Benzersiz proje fikrinizi gerçeğe dönüştürmeye hazır mısınız?

Yapay zeka oluşturucu SSS

Yapay zeka oluşturucumuz hakkında en sık sorulan soruların yanıtlarını bulun.

Yapay zeka oluşturucu nedir?

Bir AI oluşturucuyu kullanmak için teknik becerilere ihtiyacım var mı?

Hostinger Horizons AI Builder ile neler yaratabilirim?

Yapay zeka oluşturucu SEO'yu (arama motoru optimizasyonu) nasıl ele alıyor?

Yapay zeka tarafından oluşturulan bir projeyi özelleştirebilir miyim?

Yapay zeka oluşturucuyla oluşturulan bir projeyi paraya çevirebilir miyim?

Hostinger Horizons ile oluşturulmuş bir projeyi test edebilir miyim?

Hostinger Horizons AI Builder ile oluşturduğum projeyi paylaşabilir miyim?

Yapay zeka oluşturucu barındırma ve alan adını içeriyor mu?