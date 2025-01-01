Lance a ideia dos seus sonhos com o nosso construtor de IA

Transforme essa aplicação, negócio ou ferramenta em algo real em poucos minutos, utilizando a plataforma sem código da Hostinger Horizons.

Não é necessário cartão de crédito
Lance a ideia dos seus sonhos com o nosso construtor de IA

Como lançar a sua ideia com o nosso construtor de IA

Bastam três passos simples para dar vida à sua ideia…
01

Defina a sua ideia e as suas principais características

Decida que tipo de site ou aplicação web pretende criar e descreva as suas principais características, desde páginas e design a contas de utilizador ou sistemas de pagamento.

02

Basta descrever o que pretende

Evite a complexidade da codificação. Com o Hostinger Horizons, basta descrever a sua ideia e transformar os avisos de IA em sites e aplicações web totalmente funcionais – sem precisar de código.

03

Construir, testar e lançar

Crie o seu projeto, personalize-o e execute testes. Quando estiver pronto, publique o seu website ou aplicação online com um único clique.

Veja o que pode criar com o nosso construtor de IA

Crie produtos SaaS com facilidade – desde ferramentas empresariais a serviços digitais, tudo com base em instruções simples.
Veja o que pode criar com o nosso construtor de IA

Site de membros

Crie um espaço exclusivo para os membros para envolver o seu público e expandir a sua comunidade.
Comece a construir

Gerador de faturas

Site de negócios

Validador de ideias de negócio

Rastreador de pipeline de vendas

Aplicação coletor de feedback

Aplicação web para reservas de restaurantes

Crie de forma mais rápida e inteligente com o construtor de IA Hostinger Horizons

Construtor de aplicações web de IA tudo-em-um

Desde o código e design ao conteúdo e SEO, a Horizons trata de tudo. Ligue ferramentas como o Stripe e o Supabase para lançar aplicações reais e funcionais – sem necessidade de conhecimentos técnicos.

Construído para a velocidade, não para a luta

Descreva a sua ideia e a IA irá transformá-la numa aplicação pronta para ser lançada em minutos. Com suporte para mais de 80 idiomas, pode criar com as suas próprias palavras.

Lance rápido, escale ainda mais rápido

Entre no ar com um clique: alojamento seguro, nome de domínio personalizado, e-mail empresarial e muito mais – tudo incluído. Esqueça as ferramentas de terceiros e cresça sem limites.

Desenvolvido com tecnologia de ponta

A Horizons utiliza LLMs avançados e integrações de ponta para fornecer código limpo, conteúdo refinado e design elegante para as suas ideias mais ousadas de aplicações web.

Pronto para transformar a sua ideia única de projeto em realidade?

Não é necessário cartão de crédito

Perguntas frequentes sobre o construtor de IA

Encontre respostas para as perguntas mais frequentes sobre o nosso construtor de IA.

O que é um construtor de IA?

Preciso de competências técnicas para utilizar um construtor de IA?

O que posso criar com o construtor Hostinger Horizons AI?

Como é que o construtor de IA lida com o SEO (otimização de motores de busca)?

Posso personalizar um projeto depois de a IA o gerar?

Posso rentabilizar um projeto criado com um construtor de IA?

Posso testar um projeto criado com o Hostinger Horizons?

Posso partilhar o projeto criado com o construtor Hostinger Horizons AI?

O construtor de IA inclui alojamento e um nome de domínio?