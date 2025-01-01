Lance a ideia dos seus sonhos com o nosso construtor de IA
Transforme essa aplicação, negócio ou ferramenta em algo real em poucos minutos, utilizando a plataforma sem código da Hostinger Horizons.
Como lançar a sua ideia com o nosso construtor de IA
Defina a sua ideia e as suas principais características
Decida que tipo de site ou aplicação web pretende criar e descreva as suas principais características, desde páginas e design a contas de utilizador ou sistemas de pagamento.
Basta descrever o que pretende
Evite a complexidade da codificação. Com o Hostinger Horizons, basta descrever a sua ideia e transformar os avisos de IA em sites e aplicações web totalmente funcionais – sem precisar de código.
Construir, testar e lançar
Crie o seu projeto, personalize-o e execute testes. Quando estiver pronto, publique o seu website ou aplicação online com um único clique.
Veja o que pode criar com o nosso construtor de IA
Site de membros
Gerador de faturas
Site de negócios
Validador de ideias de negócio
Rastreador de pipeline de vendas
Aplicação coletor de feedback
Aplicação web para reservas de restaurantes
Crie de forma mais rápida e inteligente com o construtor de IA Hostinger Horizons
Construtor de aplicações web de IA tudo-em-um
Desde o código e design ao conteúdo e SEO, a Horizons trata de tudo. Ligue ferramentas como o Stripe e o Supabase para lançar aplicações reais e funcionais – sem necessidade de conhecimentos técnicos.
Construído para a velocidade, não para a luta
Descreva a sua ideia e a IA irá transformá-la numa aplicação pronta para ser lançada em minutos. Com suporte para mais de 80 idiomas, pode criar com as suas próprias palavras.
Lance rápido, escale ainda mais rápido
Entre no ar com um clique: alojamento seguro, nome de domínio personalizado, e-mail empresarial e muito mais – tudo incluído. Esqueça as ferramentas de terceiros e cresça sem limites.
Desenvolvido com tecnologia de ponta
A Horizons utiliza LLMs avançados e integrações de ponta para fornecer código limpo, conteúdo refinado e design elegante para as suas ideias mais ousadas de aplicações web.