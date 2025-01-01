Triển khai ý tưởng mơ ước của bạn với trình xây dựng AI của chúng tôi
Biến ứng dụng, doanh nghiệp hoặc công cụ đó thành hiện thực chỉ trong vài phút bằng nền tảng không cần viết mã của Hostinger Horizons.
Cách triển khai ý tưởng của bạn với trình xây dựng AI của chúng tôi
Xác định ý tưởng của bạn và các tính năng chính của nó
Quyết định loại trang web hoặc ứng dụng web bạn muốn xây dựng, sau đó phác thảo các tính năng chính của nó – từ các trang và thiết kế đến tài khoản người dùng hoặc hệ thống thanh toán.
Chỉ cần mô tả những gì bạn muốn
Bỏ qua sự phức tạp của việc lập trình. Với Hostinger Horizons, bạn chỉ cần mô tả ý tưởng và biến các gợi ý AI thành website và ứng dụng web đầy đủ chức năng – không cần lập trình.
Xây dựng, thử nghiệm và ra mắt
Tạo dự án, tùy chỉnh và chạy thử nghiệm. Khi dự án đã sẵn sàng, hãy xuất bản trang web hoặc ứng dụng của bạn trực tuyến chỉ bằng một cú nhấp chuột.
Xem những gì bạn có thể tạo ra với trình xây dựng AI của chúng tôi
Trang web thành viên
Trình tạo hóa đơn
Trang web kinh doanh
Trình xác thực ý tưởng kinh doanh
Công cụ theo dõi đường ống bán hàng
Ứng dụng thu thập phản hồi
Ứng dụng web đặt chỗ nhà hàng
Xây dựng nhanh hơn và thông minh hơn với trình xây dựng AI của Hostinger Horizons
Trình xây dựng ứng dụng web AI tất cả trong một
Từ mã nguồn, thiết kế đến nội dung và SEO, Horizons lo liệu tất cả. Kết nối các công cụ như Stripe và Supabase để khởi chạy ứng dụng thực tế, hoạt động hiệu quả mà không cần kỹ năng công nghệ.
Được xây dựng để tăng tốc, không phải để đấu tranh
Hãy mô tả ý tưởng của bạn, và AI sẽ biến nó thành một ứng dụng sẵn sàng ra mắt chỉ trong vài phút. Với hỗ trợ hơn 80 ngôn ngữ, bạn có thể tự xây dựng bằng chính ngôn ngữ của mình.
Ra mắt nhanh, mở rộng nhanh hơn
Khởi chạy chỉ với một cú nhấp chuột: lưu trữ an toàn, tên miền tùy chỉnh, email doanh nghiệp và nhiều hơn nữa – tất cả đều được bao gồm. Bỏ qua các công cụ của bên thứ ba và phát triển không giới hạn.
Được hỗ trợ bởi công nghệ hàng đầu
Horizons sử dụng LLM tiên tiến và tích hợp hàng đầu để cung cấp mã sạch, nội dung được trau chuốt và thiết kế đẹp mắt cho những ý tưởng ứng dụng web táo bạo nhất của bạn.