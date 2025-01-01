Triển khai ý tưởng mơ ước của bạn với trình xây dựng AI của chúng tôi

Biến ứng dụng, doanh nghiệp hoặc công cụ đó thành hiện thực chỉ trong vài phút bằng nền tảng không cần viết mã của Hostinger Horizons.

Không cần thẻ tín dụng
Cách triển khai ý tưởng của bạn với trình xây dựng AI của chúng tôi

Chỉ cần ba bước đơn giản để biến ý tưởng của bạn thành hiện thực…
Xác định ý tưởng của bạn và các tính năng chính của nó

Quyết định loại trang web hoặc ứng dụng web bạn muốn xây dựng, sau đó phác thảo các tính năng chính của nó – từ các trang và thiết kế đến tài khoản người dùng hoặc hệ thống thanh toán.

Chỉ cần mô tả những gì bạn muốn

Bỏ qua sự phức tạp của việc lập trình. Với Hostinger Horizons, bạn chỉ cần mô tả ý tưởng và biến các gợi ý AI thành website và ứng dụng web đầy đủ chức năng – không cần lập trình.

Xây dựng, thử nghiệm và ra mắt

Tạo dự án, tùy chỉnh và chạy thử nghiệm. Khi dự án đã sẵn sàng, hãy xuất bản trang web hoặc ứng dụng của bạn trực tuyến chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Xem những gì bạn có thể tạo ra với trình xây dựng AI của chúng tôi

Tạo sản phẩm SaaS một cách dễ dàng – từ công cụ kinh doanh đến dịch vụ kỹ thuật số, tất cả đều được hỗ trợ bởi những lời nhắc đơn giản.
Trang web thành viên

Xây dựng không gian dành riêng cho thành viên để thu hút khán giả và phát triển cộng đồng của bạn.
Trình tạo hóa đơn

Trang web kinh doanh

Trình xác thực ý tưởng kinh doanh

Công cụ theo dõi đường ống bán hàng

Ứng dụng thu thập phản hồi

Ứng dụng web đặt chỗ nhà hàng

Xây dựng nhanh hơn và thông minh hơn với trình xây dựng AI của Hostinger Horizons

Trình xây dựng ứng dụng web AI tất cả trong một

Từ mã nguồn, thiết kế đến nội dung và SEO, Horizons lo liệu tất cả. Kết nối các công cụ như Stripe và Supabase để khởi chạy ứng dụng thực tế, hoạt động hiệu quả mà không cần kỹ năng công nghệ.

Được xây dựng để tăng tốc, không phải để đấu tranh

Hãy mô tả ý tưởng của bạn, và AI sẽ biến nó thành một ứng dụng sẵn sàng ra mắt chỉ trong vài phút. Với hỗ trợ hơn 80 ngôn ngữ, bạn có thể tự xây dựng bằng chính ngôn ngữ của mình.

Ra mắt nhanh, mở rộng nhanh hơn

Khởi chạy chỉ với một cú nhấp chuột: lưu trữ an toàn, tên miền tùy chỉnh, email doanh nghiệp và nhiều hơn nữa – tất cả đều được bao gồm. Bỏ qua các công cụ của bên thứ ba và phát triển không giới hạn.

Được hỗ trợ bởi công nghệ hàng đầu

Horizons sử dụng LLM tiên tiến và tích hợp hàng đầu để cung cấp mã sạch, nội dung được trau chuốt và thiết kế đẹp mắt cho những ý tưởng ứng dụng web táo bạo nhất của bạn.

Bạn đã sẵn sàng biến ý tưởng dự án độc đáo của mình thành hiện thực chưa?

Câu hỏi thường gặp về AI Builder

Tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất về trình xây dựng AI của chúng tôi.

Người xây dựng AI là gì?

Tôi có cần kỹ năng chuyên môn để sử dụng trình xây dựng AI không?

Tôi có thể tạo ra những gì bằng trình xây dựng AI của Hostinger Horizons?

Trình xây dựng AI xử lý SEO (tối ưu hóa công cụ tìm kiếm) như thế nào?

Tôi có thể tùy chỉnh một dự án sau khi AI tạo ra nó không?

Tôi có thể kiếm tiền từ một dự án được tạo bằng trình xây dựng AI không?

Tôi có thể kiểm tra dự án được tạo bằng Hostinger Horizons không?

Tôi có thể chia sẻ dự án được tạo bằng trình xây dựng AI của Hostinger Horizons không?

Trình xây dựng AI có bao gồm dịch vụ lưu trữ và tên miền không?