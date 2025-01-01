AI 빌더로 꿈의 아이디어를 실현하세요
Hostinger Horizons의 무코드 플랫폼을 사용하면 몇 분 만에 앱, 비즈니스 또는 도구를 실제 무언가로 바꿀 수 있습니다.
AI 빌더를 사용하여 아이디어를 시작하는 방법
귀하의 아이디어와 주요 특징을 정의하세요
어떤 유형의 웹사이트나 웹앱을 만들고 싶은지 결정한 다음, 페이지와 디자인부터 사용자 계정이나 결제 시스템까지 주요 기능을 간략하게 설명하세요.
당신이 원하는 것을 설명하세요
복잡한 코딩은 건너뛰세요. Hostinger Horizons를 사용하면 아이디어를 간단히 설명하고 AI 프롬프트를 완벽하게 작동하는 웹사이트와 웹 앱으로 전환할 수 있습니다. 코딩은 필요 없습니다.
빌드, 테스트 및 출시
프로젝트를 생성하고, 맞춤 설정하고, 테스트를 실행하세요. 준비가 되면 클릭 한 번으로 웹사이트나 앱을 온라인에 게시할 수 있습니다.
AI 빌더로 무엇을 만들 수 있는지 확인하세요
회원 웹사이트
송장 생성기
사업체 웹사이트
사업 아이디어 검증기
영업 파이프라인 추적기
피드백 수집 앱
레스토랑 예약 웹 앱
Hostinger Horizons AI 빌더로 더 빠르고 스마트하게 구축하세요
올인원 AI 웹 앱 빌더
코드와 디자인부터 콘텐츠와 SEO까지 Horizons가 모두 처리합니다. Stripe와 Supabase 같은 도구를 연결하여 실제 작동하는 앱을 출시하세요. 기술적인 지식은 필요 없습니다.
속도를 위해 만들어졌지, 투쟁을 위해 만들어진 것이 아닙니다.
아이디어를 설명하면 AI가 몇 분 만에 바로 실행 가능한 앱으로 만들어 드립니다. 80개 이상의 언어를 지원하므로 나만의 언어로 앱을 만들 수 있습니다.
빠른 출시, 더 빠른 확장
클릭 한 번으로 시작하세요. 안전한 호스팅, 맞춤 도메인 이름, 비즈니스 이메일 등 다양한 혜택이 모두 포함되어 있습니다. 타사 도구를 사용하지 않고도 제한 없이 성장하세요.
최고의 기술로 구동됩니다
Horizons는 고급 LLM과 선도적인 통합 기술을 활용해 깔끔한 코드, 세련된 콘텐츠, 세련된 디자인을 제공하여 가장 대담한 웹 앱 아이디어를 실현합니다.