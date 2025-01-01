프로토타입은 초안과 같습니다. 실제처럼 보이고 느껴지지만 모든 기능을 포함하지는 않을 수 있습니다. 라이브 웹사이트는 완전하고 작동하며 모든 온라인 사용자가 액세스할 수 있는 상태입니다.