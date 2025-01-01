AI 프로토타이핑으로 대화형 디자인 만들기
Hostinger Horizons를 사용하면 꿈꿔왔던 디자인, 웹사이트 또는 웹앱을 손쉽게 구현할 수 있습니다.
웹사이트 프로토타입을 만드는 방법
귀하의 아이디어와 주요 기능을 정의하세요
먼저, 꿈의 디자인이나 아이디어를 상상하고 그것이 어떻게 보이고 기능하기를 원하는지 생각해 보세요.
당신의 비전을 설명하세요
그런 다음 Horizons에서 자세한 프롬프트를 작성하여 디자인, 웹 앱, 제품 또는 웹사이트 등 아이디어를 현실로 만들어 보세요.
AI 프로토타입으로 제작
이제 마법이 시작됩니다! AI 프로토타입을 테스트하고 편집하여 피드백을 받고, 실제 서비스에 적용하기 전에 반복 작업을 진행할 수 있습니다.
AI 프로토타입 제작에 대한 아이디어가 필요하신가요?
레스토랑 예약 웹 앱
영업 파이프라인 추적기
회원 웹사이트
사업체 웹사이트
사업 아이디어 검증기
피드백 수집 앱
송장 생성기
몇 분 만에 아이디어에서 실제 프로토타입까지
장애물 없는 AI 프로토타입 제작
코드나 번거로움 없이 아이디어를 실제 작동하는 웹 앱으로 만들어 보세요. Horizons가 디자인, 기능, 콘텐츠를 단 몇 분 만에 만들어 드립니다.
그냥 설명만 해주세요. 나머지는 Horizons에서 처리해드립니다.
레이아웃부터 로직까지, 필요한 내용만 설명하면 완벽한 인터랙티브 앱을 만들 수 있습니다. 80개 이상의 언어를 지원하므로 원하는 언어로 앱을 제작할 수 있습니다.
클릭만으로 시작하고 자동 조종으로 성장하세요
호스팅, 도메인, 비즈니스 이메일, 통합 등 모든 것이 포함되어 있어 간편하게 시작할 수 있습니다. 타사 도구나 지연 없이 이용 가능합니다.
신뢰할 수 있는 AI 인프라를 기반으로 구축
Horizons는 Stripe, Supabase와 같은 선도적인 LLM과 도구를 사용하여 신속하게 프로덕션에 바로 적용할 수 있는 경험을 제공합니다.