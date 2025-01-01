Δημιουργήστε διαδραστικά σχέδια με πρωτοτυποποίηση AI

Πώς να δημιουργήσετε ένα πρωτότυπο ιστότοπου

Με το Horizons, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να περιγράψετε την ιδέα σας και η δημιουργία πρωτοτύπων με τεχνητή νοημοσύνη θα την κάνει πραγματικότητα.
01

Ορίστε την ιδέα σας και τα βασικά χαρακτηριστικά σας

Ξεκινήστε φανταζόμενοι το σχέδιο ή την ιδέα των ονείρων σας και πώς θέλετε να φαίνεται και να λειτουργεί.

02

Περιγράψτε το όραμά σας

Στη συνέχεια, γράψτε μια λεπτομερή προτροπή στο Horizons για να κάνετε την ιδέα σας πραγματικότητα, είτε πρόκειται για σχεδιασμό, εφαρμογή ιστού, προϊόν ή ιστότοπο.

03

Δημιουργήστε με πρωτοτυποποίηση AI

Τώρα η μαγεία συμβαίνει! Μπορείτε να δοκιμάσετε και να επεξεργαστείτε το πρωτότυπο τεχνητής νοημοσύνης σας, να λάβετε σχόλια και να επαναλάβετε την επεξεργασία πριν δημοσιευτεί.

Χρειάζεστε ιδέες για πρωτοτυποποίηση τεχνητής νοημοσύνης;

Διαδικτυακή εφαρμογή κρατήσεων εστιατορίων

Δώστε στους πελάτες τη δυνατότητα να περιηγούνται σε μενού, να κάνουν κρατήσεις τραπεζιών και να καθορίζουν διατροφικές προτιμήσεις στην ίδια εφαρμογή.
Από την ιδέα στο λειτουργικό πρωτότυπο σε λίγα λεπτά

Πρωτότυπα τεχνητής νοημοσύνης χωρίς εμπόδια

Μετατρέψτε την ιδέα σας σε μια λειτουργική εφαρμογή ιστού, χωρίς κώδικα και χωρίς ταλαιπωρία. Η Horizons δημιουργεί το σχεδιασμό, τη λειτουργικότητα και το περιεχόμενο για εσάς μέσα σε λίγα λεπτά.

Απλώς περιγράψτε το, τα υπόλοιπα θα τα αναλάβει η Horizons.

Από τη διάταξη έως τη λογική, μπορείτε να δημιουργήσετε πλήρως διαδραστικές εφαρμογές απλώς περιγράφοντας τι χρειάζεστε. Υποστηρίζει πάνω από 80 γλώσσες, ώστε να μπορείτε να δημιουργείτε με τα δικά σας λόγια.

Ξεκινήστε με κλικ, αναπτυχθείτε αυτόματα

Ξεκινήστε ζωντανά με φιλοξενία, domain, επαγγελματικό email και ενσωματώσεις – όλα περιλαμβάνονται. Χωρίς εργαλεία τρίτων, χωρίς καθυστερήσεις.

Χτισμένο σε αξιόπιστη υποδομή τεχνητής νοημοσύνης

Η Horizons χρησιμοποιεί κορυφαία LLM και εργαλεία όπως το Stripe και το Supabase για να προσφέρει γρήγορα εμπειρίες έτοιμες για παραγωγή.

Είστε έτοιμοι να μετατρέψετε την μοναδική σας ιδέα για την ιστοσελίδα σας σε πραγματικότητα;

Συχνές ερωτήσεις για τη δημιουργία πρωτοτύπων σχεδιασμού

Βρείτε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το εργαλείο δημιουργίας πρωτοτύπων τεχνητής νοημοσύνης.

Τι είναι η δημιουργία πρωτοτύπων;

Χρειάζομαι δεξιότητες σχεδιασμού για να κατασκευάσω ένα πρωτότυπο;

Πώς μπορεί ένα πρωτότυπο να με βοηθήσει να λάβω χρηματοδότηση ή έγκριση από τον πελάτη;

Είναι το δημιουργημένο σχέδιο μοναδικό;

Πώς μπορώ να δοκιμάσω ένα πρωτότυπο ιστότοπου και να λάβω σχόλια;

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός πρωτοτύπου και ενός ζωντανού ιστότοπου;

Μπορώ να μετατρέψω το πρωτότυπο μου σε έναν πραγματικό, ενεργό ιστότοπο στο Hostinger;