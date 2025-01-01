Δημιουργήστε διαδραστικά σχέδια με πρωτοτυποποίηση AI
Ο σχεδιασμός, ο ιστότοπος ή η εφαρμογή ιστού των ονείρων σας είναι εφικτός με το Hostinger Horizons.
Πώς να δημιουργήσετε ένα πρωτότυπο ιστότοπου
Ορίστε την ιδέα σας και τα βασικά χαρακτηριστικά σας
Ξεκινήστε φανταζόμενοι το σχέδιο ή την ιδέα των ονείρων σας και πώς θέλετε να φαίνεται και να λειτουργεί.
Περιγράψτε το όραμά σας
Στη συνέχεια, γράψτε μια λεπτομερή προτροπή στο Horizons για να κάνετε την ιδέα σας πραγματικότητα, είτε πρόκειται για σχεδιασμό, εφαρμογή ιστού, προϊόν ή ιστότοπο.
Δημιουργήστε με πρωτοτυποποίηση AI
Τώρα η μαγεία συμβαίνει! Μπορείτε να δοκιμάσετε και να επεξεργαστείτε το πρωτότυπο τεχνητής νοημοσύνης σας, να λάβετε σχόλια και να επαναλάβετε την επεξεργασία πριν δημοσιευτεί.
Χρειάζεστε ιδέες για πρωτοτυποποίηση τεχνητής νοημοσύνης;
Διαδικτυακή εφαρμογή κρατήσεων εστιατορίων
Παρακολούθηση αγωγού πωλήσεων
Ιστότοπος μελών
Ιστότοπος επιχείρησης
Επικυρωτής επιχειρηματικής ιδέας
Εφαρμογή συλλογής σχολίων
Γεννήτρια τιμολογίων
Από την ιδέα στο λειτουργικό πρωτότυπο σε λίγα λεπτά
Πρωτότυπα τεχνητής νοημοσύνης χωρίς εμπόδια
Μετατρέψτε την ιδέα σας σε μια λειτουργική εφαρμογή ιστού, χωρίς κώδικα και χωρίς ταλαιπωρία. Η Horizons δημιουργεί το σχεδιασμό, τη λειτουργικότητα και το περιεχόμενο για εσάς μέσα σε λίγα λεπτά.
Απλώς περιγράψτε το, τα υπόλοιπα θα τα αναλάβει η Horizons.
Από τη διάταξη έως τη λογική, μπορείτε να δημιουργήσετε πλήρως διαδραστικές εφαρμογές απλώς περιγράφοντας τι χρειάζεστε. Υποστηρίζει πάνω από 80 γλώσσες, ώστε να μπορείτε να δημιουργείτε με τα δικά σας λόγια.
Ξεκινήστε με κλικ, αναπτυχθείτε αυτόματα
Ξεκινήστε ζωντανά με φιλοξενία, domain, επαγγελματικό email και ενσωματώσεις – όλα περιλαμβάνονται. Χωρίς εργαλεία τρίτων, χωρίς καθυστερήσεις.
Χτισμένο σε αξιόπιστη υποδομή τεχνητής νοημοσύνης
Η Horizons χρησιμοποιεί κορυφαία LLM και εργαλεία όπως το Stripe και το Supabase για να προσφέρει γρήγορα εμπειρίες έτοιμες για παραγωγή.