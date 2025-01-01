Black Friday: Ganhe meses extras grátis

Crie designs interativos com prototipagem por IA.

Com o Hostinger Horizons, o design, site ou aplicativo web dos seus sonhos está ao seu alcance.

Não é necessário cartão de crédito.
Crie designs interativos com prototipagem por IA.

Como criar um protótipo de site

Com o Horizons, tudo o que você precisa fazer é descrever sua ideia, e a prototipagem com inteligência artificial a tornará realidade.
01

Defina sua ideia e as principais características.

Comece imaginando o design ou a ideia dos seus sonhos e como você quer que ela seja e funcione.

02

Descreva sua visão.

Em seguida, escreva uma descrição detalhada no Horizons para dar vida à sua ideia, seja ela um design, um aplicativo web, um produto ou um site.

03

Crie protótipos com IA

Agora a mágica acontece! Você pode testar e editar seu protótipo de IA, recebendo feedback e fazendo iterações antes de lançá-lo.

Precisa de ideias para prototipagem de IA?

Precisa de ideias para prototipagem de IA?

Aplicativo web para reservas em restaurantes

Permita que os clientes naveguem pelos menus, reservem mesas e especifiquem suas preferências alimentares, tudo no mesmo aplicativo.
Comece a construir

Rastreador de pipeline de vendas

Site de membros

Site da empresa

Validador de ideias de negócios

Aplicativo para coleta de feedback

Gerador de faturas

Da ideia ao protótipo funcional em minutos

Prototipagem de IA sem obstáculos

Transforme sua ideia em um aplicativo web funcional, sem código e sem complicações. O Horizons cria o design, a funcionalidade e o conteúdo para você em minutos.

Basta descrever, a Horizons cuida do resto.

Do layout à lógica, você pode criar aplicativos totalmente interativos simplesmente descrevendo o que precisa. Compatível com mais de 80 idiomas, para que você possa criar com suas próprias palavras.

Lance em cliques, cresça no piloto automático.

Entre em operação com hospedagem, domínio, e-mail comercial e integrações — tudo incluído. Sem ferramentas de terceiros, sem atrasos.

Construído sobre infraestrutura de IA confiável

A Horizons utiliza plataformas de gerenciamento de conteúdo (LLMs) e ferramentas líderes de mercado, como Stripe e Supabase, para entregar experiências prontas para produção, rapidamente.

Pronto para transformar sua ideia de site exclusivo em realidade?

Não é necessário cartão de crédito.

Perguntas frequentes sobre prototipagem de design

Encontre respostas para as perguntas mais frequentes sobre nossa ferramenta de prototipagem com IA.

O que é prototipagem?

Preciso de habilidades de design para construir um protótipo?

Como um protótipo pode me ajudar a obter financiamento ou aprovação do cliente?

O design gerado é único?

Como faço para testar um protótipo de site e obter feedback?

Qual a diferença entre um protótipo e um site em funcionamento?

Posso transformar meu protótipo em um site real e funcional na Hostinger?