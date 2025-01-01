Crie designs interativos com prototipagem por IA.
Com o Hostinger Horizons, o design, site ou aplicativo web dos seus sonhos está ao seu alcance.
Como criar um protótipo de site
Defina sua ideia e as principais características.
Comece imaginando o design ou a ideia dos seus sonhos e como você quer que ela seja e funcione.
Descreva sua visão.
Em seguida, escreva uma descrição detalhada no Horizons para dar vida à sua ideia, seja ela um design, um aplicativo web, um produto ou um site.
Crie protótipos com IA
Agora a mágica acontece! Você pode testar e editar seu protótipo de IA, recebendo feedback e fazendo iterações antes de lançá-lo.
Precisa de ideias para prototipagem de IA?
Aplicativo web para reservas em restaurantes
Rastreador de pipeline de vendas
Site de membros
Site da empresa
Validador de ideias de negócios
Aplicativo para coleta de feedback
Gerador de faturas
Da ideia ao protótipo funcional em minutos
Prototipagem de IA sem obstáculos
Transforme sua ideia em um aplicativo web funcional, sem código e sem complicações. O Horizons cria o design, a funcionalidade e o conteúdo para você em minutos.
Basta descrever, a Horizons cuida do resto.
Do layout à lógica, você pode criar aplicativos totalmente interativos simplesmente descrevendo o que precisa. Compatível com mais de 80 idiomas, para que você possa criar com suas próprias palavras.
Lance em cliques, cresça no piloto automático.
Entre em operação com hospedagem, domínio, e-mail comercial e integrações — tudo incluído. Sem ferramentas de terceiros, sem atrasos.
Construído sobre infraestrutura de IA confiável
A Horizons utiliza plataformas de gerenciamento de conteúdo (LLMs) e ferramentas líderes de mercado, como Stripe e Supabase, para entregar experiências prontas para produção, rapidamente.