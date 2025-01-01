Creați designuri interactive cu prototipare prin inteligență artificială

Designul, site-ul web sau aplicația web visurilor tale sunt la îndemână cu Hostinger Horizons.

Cum să creezi un prototip de site web

Cu Horizons, tot ce trebuie să faci este să-ți descrii ideea, iar prototiparea bazată pe inteligență artificială o va transforma în realitate.
Definește-ți ideea și caracteristicile cheie

Începeți prin a vă imagina designul sau ideea visurilor și cum doriți să arate și să funcționeze.

Descrieți viziunea dumneavoastră

Apoi, scrie un prompt detaliat în Horizons pentru a-ți pune ideea în practică, fie că este vorba de un design, o aplicație web, un produs sau un site web.

Creați prototipuri cu ajutorul inteligenței artificiale

Acum se întâmplă magia! Poți testa și edita prototipul tău de inteligență artificială, primind feedback și iterând înainte de lansare.

Ai nevoie de idei pentru prototipuri de inteligență artificială?

Aplicație web pentru rezervări la restaurant

Permiteți clienților să răsfoiască meniuri, să rezerve mese și să specifice preferințele dietetice în aceeași aplicație.
De la idee la prototip funcțional în câteva minute

Prototiparea AI fără obstacole

Transformă-ți ideea într-o aplicație web funcțională, fără cod și fără bătăi de cap. Horizons construiește designul, funcționalitatea și conținutul pentru tine în câteva minute.

Descrie-l doar, Horizons se ocupă de restul.

De la aspect la logică, poți construi aplicații complet interactive pur și simplu descriind ceea ce ai nevoie. Acceptă peste 80 de limbi, așa că poți crea folosind propriile cuvinte.

Lansare în clicuri, creștere pe pilot automat

Lansează online cu găzduire, domeniu, e-mail de afaceri și integrări – totul inclus. Fără instrumente terțe, fără întârzieri.

Construit pe o infrastructură de inteligență artificială de încredere

Horizons folosește LLM-uri de top și instrumente precum Stripe și Supabase pentru a oferi rapid experiențe pregătite pentru producție.

Ești gata să transformi ideea ta unică de site web în realitate?

Întrebări frecvente despre prototiparea designului

Găsiți răspunsuri la cele mai frecvente întrebări despre instrumentul nostru de prototipare cu inteligență artificială.

Ce este prototiparea?

Am nevoie de abilități de design pentru a construi un prototip?

Cum mă poate ajuta un prototip să obțin finanțare sau aprobarea clientului?

Este designul generat unic?

Cum testez un prototip de site web și cum obțin feedback?

Care este diferența dintre un prototip și un site web live?

Pot transforma prototipul meu într-un site web real, live, pe Hostinger?