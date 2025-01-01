Creați designuri interactive cu prototipare prin inteligență artificială
Designul, site-ul web sau aplicația web visurilor tale sunt la îndemână cu Hostinger Horizons.
Cum să creezi un prototip de site web
Definește-ți ideea și caracteristicile cheie
Începeți prin a vă imagina designul sau ideea visurilor și cum doriți să arate și să funcționeze.
Descrieți viziunea dumneavoastră
Apoi, scrie un prompt detaliat în Horizons pentru a-ți pune ideea în practică, fie că este vorba de un design, o aplicație web, un produs sau un site web.
Creați prototipuri cu ajutorul inteligenței artificiale
Acum se întâmplă magia! Poți testa și edita prototipul tău de inteligență artificială, primind feedback și iterând înainte de lansare.
Ai nevoie de idei pentru prototipuri de inteligență artificială?
Aplicație web pentru rezervări la restaurant
Urmărirea canalului de vânzări
Site web pentru membri
Site web de afaceri
Validator de idei de afaceri
Aplicație de colectare a feedback-ului
Generator de facturi
De la idee la prototip funcțional în câteva minute
Prototiparea AI fără obstacole
Transformă-ți ideea într-o aplicație web funcțională, fără cod și fără bătăi de cap. Horizons construiește designul, funcționalitatea și conținutul pentru tine în câteva minute.
Descrie-l doar, Horizons se ocupă de restul.
De la aspect la logică, poți construi aplicații complet interactive pur și simplu descriind ceea ce ai nevoie. Acceptă peste 80 de limbi, așa că poți crea folosind propriile cuvinte.
Lansare în clicuri, creștere pe pilot automat
Lansează online cu găzduire, domeniu, e-mail de afaceri și integrări – totul inclus. Fără instrumente terțe, fără întârzieri.
Construit pe o infrastructură de inteligență artificială de încredere
Horizons folosește LLM-uri de top și instrumente precum Stripe și Supabase pentru a oferi rapid experiențe pregătite pentru producție.