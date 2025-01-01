Black Friday: zyskaj dodatkowe miesiące gratis

Twórz interaktywne projekty dzięki prototypowaniu przy użyciu sztucznej inteligencji

Dzięki Hostinger Horizons Twój wymarzony projekt, strona internetowa lub aplikacja internetowa są w zasięgu ręki.

Jak stworzyć prototyp strony internetowej

Dzięki Horizons wystarczy, że opiszesz swój pomysł, a prototypowanie wspomagane sztuczną inteligencją sprawi, że stanie się on rzeczywistością.
01

Zdefiniuj swój pomysł i kluczowe cechy

Zacznij od wyobrażenia sobie wymarzonego projektu lub pomysłu i tego, jak ma wyglądać i działać.

02

Opisz swoją wizję

Następnie napisz szczegółowy opis w programie Horizons, aby wcielić swój pomysł w życie, niezależnie od tego, czy jest to projekt, aplikacja internetowa, produkt czy strona internetowa.

03

Twórz za pomocą prototypowania AI

Teraz dzieje się magia! Możesz testować i edytować swój prototyp sztucznej inteligencji, otrzymując opinie i wprowadzając iteracje przed uruchomieniem.

Potrzebujesz pomysłów na prototypowanie sztucznej inteligencji?

Aplikacja internetowa do rezerwacji w restauracji

Umożliw klientom przeglądanie menu, rezerwowanie stolików i określanie preferencji dietetycznych w tej samej aplikacji.
Zacznij budować

Monitorowanie lejka sprzedaży

Strona internetowa dla członków

Strona internetowa firmy

Walidator pomysłów biznesowych

Aplikacja do zbierania opinii

Generator faktur

Od pomysłu do działającego prototypu w kilka minut

Prototypowanie sztucznej inteligencji bez przeszkód

Zamień swój pomysł w działającą aplikację internetową – bez kodu i bezproblemowo. Horizons stworzy dla Ciebie projekt, funkcjonalność i treść w kilka minut.

Po prostu to opisz, Horizons zajmie się resztą

Od układu po logikę – możesz tworzyć w pełni interaktywne aplikacje, po prostu opisując swoje potrzeby. Obsługuje ponad 80 języków, więc możesz tworzyć je własnymi słowami.

Uruchom za pomocą kliknięć, rozwijaj się na autopilocie

Uruchom hosting, domenę, firmową pocztę e-mail i integracje – wszystko w cenie. Bez narzędzi innych firm, bez opóźnień.

Zbudowany na zaufanej infrastrukturze AI

Horizons korzysta z wiodących rozwiązań LLM i narzędzi, takich jak Stripe i Supabase, aby szybko dostarczać rozwiązania gotowe do produkcji.

Gotowy, aby przekształcić swój pomysł na wyjątkową stronę internetową w rzeczywistość?

Często zadawane pytania dotyczące prototypowania projektów

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące naszego narzędzia do prototypowania sztucznej inteligencji.

Czym jest prototypowanie?

Czy do zbudowania prototypu potrzebne są umiejętności projektowe?

W jaki sposób prototyp może pomóc mi zdobyć finansowanie lub akceptację klienta?

Czy wygenerowany projekt jest unikatowy?

Jak przetestować prototyp witryny internetowej i uzyskać opinię?

Jaka jest różnica między prototypem a działającą witryną internetową?

Czy mogę przekształcić mój prototyp w prawdziwą, działającą stronę internetową na Hostingerze?