Yapay zeka prototipleme ile etkileşimli tasarımlar oluşturun
Hayalinizdeki tasarım, web sitesi veya web uygulaması Hostinger Horizons ile elinizin altında.
Bir web sitesi prototipi nasıl oluşturulur?
Fikrinizi ve temel özelliklerinizi tanımlayın
Öncelikle hayalinizdeki tasarımı veya fikri hayal ederek, bunun nasıl görünmesini ve çalışmasını istediğinizi belirleyerek başlayın.
Vizyonunuzu tanımlayın
Ardından, Horizons'da fikrinizi hayata geçirmek için detaylı bir komut yazın; ister tasarım, ister web uygulaması, ister ürün veya web sitesi olsun.
Yapay zeka prototiplemesiyle yaratın
İşte sihir gerçek oluyor! Yapay zeka prototipinizi test edip düzenleyebilir, yayına almadan önce geri bildirim alabilir ve yinelemeler yapabilirsiniz.
Yapay zeka prototipleme fikirlerine mi ihtiyacınız var?
Restoran rezervasyonları web uygulaması
Satış hattı takipçisi
Üyelik web sitesi
İşletme web sitesi
İş fikri doğrulayıcısı
Geri bildirim toplayıcı uygulaması
Fatura oluşturucu
Dakikalar içinde fikirden çalışan prototipe
Engeller olmadan yapay zeka prototiplemesi
Fikrinizi kod yazmadan ve uğraşmadan çalışan bir web uygulamasına dönüştürün. Horizons, tasarımı, işlevselliği ve içeriği dakikalar içinde sizin için oluşturur.
Sadece tarif edin, gerisini Horizons halleder
Düzeninden mantığına kadar, ihtiyacınız olanı basitçe açıklayarak tamamen etkileşimli uygulamalar oluşturabilirsiniz. 80'den fazla dili desteklediği için kendi kelimelerinizle oluşturabilirsiniz.
Tıklamalarla başlayın, otomatik pilotta büyüyün
Barındırma, alan adı, iş e-postası ve entegrasyonlarla yayına geçin - her şey dahil. Üçüncü taraf araçlar yok, gecikme yok.
Güvenilir yapay zeka altyapısı üzerine inşa edilmiştir
Horizons, üretime hazır deneyimleri hızlı bir şekilde sunmak için Stripe ve Supabase gibi önde gelen LLM'leri ve araçları kullanır.