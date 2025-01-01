Créez des designs interactifs grâce au prototypage par IA
Avec Hostinger Horizons, le design, le site web ou l'application web de vos rêves est à portée de main.
Comment créer un prototype de site web
Définissez votre idée et ses principales caractéristiques
Commencez par imaginer le design ou l'idée de vos rêves, son apparence et son fonctionnement.
Décrivez votre vision
Ensuite, rédigez une description détaillée dans Horizons pour donner vie à votre idée, qu'il s'agisse d'un design, d'une application web, d'un produit ou d'un site web.
Créer avec le prototypage IA
Et là, la magie opère ! Vous pouvez tester et modifier votre prototype d'IA, obtenir des retours et l'améliorer avant sa mise en production.
Besoin d'idées pour le prototypage d'IA ?
application web de réservation de restaurants
Suivi du pipeline des ventes
Site Web des membres
Site web d'entreprise
validateur d'idées commerciales
Application de collecte de commentaires
Générateur de factures
De l'idée au prototype fonctionnel en quelques minutes
Prototypage par IA sans obstacles
Transformez votre idée en application web fonctionnelle, sans coder et sans tracas. Horizons conçoit, développe et crée le contenu en quelques minutes.
Décrivez-le simplement, Horizons s'occupe du reste.
De la mise en page à la logique, créez des applications entièrement interactives en décrivant simplement vos besoins. Plus de 80 langues sont prises en charge : créez avec vos propres mots.
Lancement en quelques clics, croissance automatique
Lancez-vous avec hébergement, nom de domaine, messagerie professionnelle et intégrations – tout est inclus. Aucun outil tiers, aucun délai.
Construit sur une infrastructure d'IA fiable
Horizons utilise des plateformes LLM et des outils de pointe comme Stripe et Supabase pour fournir rapidement des expériences prêtes à la production.