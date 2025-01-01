Black Friday : Obtenez des mois supplémentaires gratuits

Comment créer un prototype de site web

Avec Horizons, il vous suffit de décrire votre idée, et le prototypage assisté par l'IA la concrétisera.
01

Définissez votre idée et ses principales caractéristiques

Commencez par imaginer le design ou l'idée de vos rêves, son apparence et son fonctionnement.

02

Décrivez votre vision

Ensuite, rédigez une description détaillée dans Horizons pour donner vie à votre idée, qu'il s'agisse d'un design, d'une application web, d'un produit ou d'un site web.

03

Créer avec le prototypage IA

Et là, la magie opère ! Vous pouvez tester et modifier votre prototype d'IA, obtenir des retours et l'améliorer avant sa mise en production.

Besoin d'idées pour le prototypage d'IA ?

application web de réservation de restaurants

Permettez à vos clients de consulter les menus, de réserver des tables et de préciser leurs préférences alimentaires dans la même application.
Suivi du pipeline des ventes

Site Web des membres

Site web d'entreprise

validateur d'idées commerciales

Application de collecte de commentaires

Générateur de factures

De l'idée au prototype fonctionnel en quelques minutes

Prototypage par IA sans obstacles

Transformez votre idée en application web fonctionnelle, sans coder et sans tracas. Horizons conçoit, développe et crée le contenu en quelques minutes.

Décrivez-le simplement, Horizons s'occupe du reste.

De la mise en page à la logique, créez des applications entièrement interactives en décrivant simplement vos besoins. Plus de 80 langues sont prises en charge : créez avec vos propres mots.

Lancement en quelques clics, croissance automatique

Lancez-vous avec hébergement, nom de domaine, messagerie professionnelle et intégrations – tout est inclus. Aucun outil tiers, aucun délai.

Construit sur une infrastructure d'IA fiable

Horizons utilise des plateformes LLM et des outils de pointe comme Stripe et Supabase pour fournir rapidement des expériences prêtes à la production.

Prêt à transformer votre idée de site web unique en réalité ?

