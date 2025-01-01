利用人工智能原型设计创建交互式设计
Hostinger Horizons 让您梦想中的设计、网站或 Web 应用程序触手可及。
如何创建网站原型
使用 Horizons，您只需描述您的想法，人工智能驱动的原型设计就能将其变为现实。
01
阐明你的想法和关键特征
首先想象一下你梦想中的设计或想法，以及你希望它的外观和功能。
02
描述一下你的愿景
然后，在 Horizons 中写一个详细的提示，让你的想法变成现实，无论是设计、Web 应用程序、产品还是网站。
03
利用人工智能原型进行创作
现在，奇迹发生了！您可以测试和编辑您的AI原型，在正式上线前获得反馈并进行迭代。
需要一些人工智能原型设计思路吗？
餐厅预订网络应用程序
让顾客在同一个应用程序中浏览菜单、预订餐位并指定饮食偏好。
销售渠道跟踪器
会员网站
企业网站
商业理念验证器
反馈收集器应用程序
发票生成器
从构思到可运行原型，只需几分钟
人工智能原型设计之路畅通无阻
无需编写代码，轻松将您的想法转化为可用的 Web 应用程序。Horizons 可在几分钟内为您构建设计、功能和内容。
你只需描述一下，剩下的就交给 Horizons 处理。
从布局到逻辑，您只需描述需求即可构建完全交互式的应用程序。支持 80 多种语言，让您可以用自己的语言进行创作。
只需点击几下即可启动，自动增长即可实现
包含主机、域名、企业邮箱和集成服务，立即上线——一切尽在掌握。无需第三方工具，绝不延误。
基于可信赖的人工智能基础设施
Horizons 使用领先的 LLM 和 Stripe 和 Supabase 等工具，快速交付可用于生产的体验。
设计原型制作常见问题解答
查找有关我们人工智能原型设计工具的最常见问题的答案。