将任何设计转化为实时网站或网络应用程序
使用 Hostinger Horizons，只需上传屏幕截图、照片或草图，即可将您的设计转变为可运行的网站或网络应用程序。
将您的愿景带到网上，无需编码
Saw a website or web app you love? Or maybe you’ve sketched your own layout? Upload any visual media to Horizons, and the AI will turn it into a working website or web app in a matter of seconds.Once built, you can easily update text, colors, and features using simple commands – no technical skills required.
让人工智能处理你的设计繁重工作
随时随地释放灵感
省去手动工作
从构思到上线仅需几分钟
自由调整和编辑
用户对 Hostinger Horizons 的评价
Vibe 编码将开发时间缩短了 45%，借助 Hostinger Horizons 等工具，只需数小时（而非数周）即可将自然语言转化为可运行的原型。软件构建的门槛显著降低。
我最近有机会测试了新的 @Hostinger Horizons AI 应用构建器工具，不得不说它给我留下了深刻的印象。😎
Hostinger Horizons 可能是构建价值百万美元的应用程序最有效的氛围代码工具。
Hostinger Horizons 是一种在全面投入之前创建 MVP 和测试想法的全新创新方式。
使用 Hostinger 的 HORIZONS AI，你绝对想不到，为您的网站和客户构建所需的一切竟如此简单！简直不可思议——亲眼见证！
Hostinger Horizons 是一个工具，您可以用它来构建您已有的想法 - 您只需解释它，它就会发挥作用。
很喜欢@Hostinger Horizons的发展方向！新的AI更新互动起来真的很有趣。它不仅改变了我的生活，也改变了很多人的生活。
我很好奇 Hostinger 是如何实现 Horizons 的... 它允许任何人如此快速地部署前端和后端，这真是太疯狂了。
这个项目在我的“将来”清单上等了好久，直到你们开发出 Horizons AI，我都记不清了。我对 Web 应用编程一窍不通。现在，它就在这里。我梦想中的帮助伙伴的项目终于上线了。哇！
相比其他所有服务，Hostinger Horizons 确实颠覆了游戏规则。在我的网页应用上为我的博客设置子域名太简单了——我惊呼：“哇！”
现在，您只需在 Hostinger Horizons 上输入提示即可构建 Web 应用。真是太酷了！
我试用了 Hostinger Horizons，它彻底改变了游戏规则！这款无需代码的 AI 应用构建器可以在几分钟内创建出流畅的网站和应用——设计、编码、编写，都由你亲手完成。值得一试。
这就像拥有一位顶级的 Web 开发人员/软件开发人员，随时准备创造您能想象到的任何东西。
你可以用 Hostinger Horizons 搭建一些很棒的网站。它不同于一般的网站搭建工具，它的功能更丰富。
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