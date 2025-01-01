简化 SaaS 应用程序开发
使用 Hostinger Horizons 的无代码平台，轻松将您的微型 SaaS 应用程序创意转变为实时产品。
如何创建 SaaS 应用程序
按照这三个简单的步骤即可让您的微型 SaaS 项目变为现实 - 无需编码或开发团队。
01
定义您的想法和核心特征
阐明您的 SaaS 应用将解决的问题并概述用户所需的基本功能。
02
选择您的平台和工具
选择手动编写 SaaS 应用程序代码，或使用 Hostinger Horizons 将您的提示转换为功能齐全的 SaaS 产品（无需任何代码）。
03
构建、测试和启动
描述您的需求，Horizons 将为您生成 SaaS 产品。一键启动，包含托管、内置集成和自定义域名。
您可以构建的 SaaS 解决方案 — 无需代码，只需您的创造力
探索您可以使用 Hostinger Horizons 创建的 SaaS 产品类型，从业务工具到数字服务 - 所有这些都由简单的提示驱动。
人工智能聊天机器人
创建一个智能聊天机器人，回答客户问题、指导用户或自动执行常见任务，帮助企业改善服务并节省时间。开始构建
CRM工具
库存跟踪工具
任务优先级排序工具
PPC预算跟踪工具
简历生成器工具
学习计划工具
使用 Horizons 的无代码 SaaS 构建器更快、更轻松地构建
一体化 AI 合作伙伴
Hostinger Horizons 处理一切事务——从后端逻辑到设计——并与 Stripe 和 Supabase 等工具连接，因此您无需编写代码即可启动真正的 SaaS 产品。
速度与简便
只需描述您的 SaaS 构想，Hostinger Horizons 即可快速将其转化为可立即上线的应用。支持 80 多种语言，助您构建面向全球受众的应用。
轻松上线并扩展
一键启动并享受托管、域管理和业务工具——无需第三方服务。
采用领先技术
Horizons 利用顶级 LLM 和先进的 AI 工具为您最雄心勃勃的 SaaS 概念生成高质量的代码、内容和设计。
想要深入了解吗？
探索全面的教程、操作指南和分步说明，助您快速从新手晋升为 AI 专家。获取构建您的第一个 AI 项目所需的一切，以及更多内容。
SaaS 应用程序开发常见问题解答
以下是我们收到的有关 SaaS 应用程序创建的一些最常见问题的答案。