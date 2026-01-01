Make your web apps and websites smarter with built-in AI

Add interactive AI features – chatbots, image generators, smart assistants – directly into your web app or website. No ChatGPT account, no extra billing, no technical setup needed. Just describe what you want, and it's live within minutes.

无需信用卡。

Built-in AI for your web apps and websites — fully integrated, ready to use

With Horizons, AI isn't something you add to your web app or website — it's already built into your project. It's always on, always ready — no sign-ups, no tools to install, no extra setup required.
Built-in AI for your web apps and websites — fully integrated, ready to use
内置人工智能

AI for your web apps and websites, without the complexity

几秒钟即可完成设置

用通俗易懂的语言描述您想要的AI功能——Horizons会立即构建并连接AI。无需第三方集成，也无需手动设置。

一份订阅，包含所有服务

人工智能积分已包含在您的 Horizons 套餐中。无需单独计费，也无任何隐藏费用。您所需的一切都已包含在内。

在一个地方跟踪您的 AI 使用情况

随时掌握您的余额——通过 Horizons 控制面板，您可以准确追踪 AI 积分的使用情况。所有信息一目了然，无需查看其他平台。

无穷无尽的AI功能，一句话概括

From customer support chatbots and image generators to personalised assistants and quiz tools – if you can describe it, Horizons can build it into your web app or website.

用户对 Hostinger Horizons 的评价

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

借助 Hostinger Horizons 等工具，Vibe 编码将开发时间缩短了 45%，只需数小时（而非数周）即可将自然语言转化为可运行的原型。软件构建的门槛显著降低。

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

我最近有机会测试了新的 @Hostinger Horizons AI 应用创建工具，不得不说它给我留下了深刻的印象。😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

构建价值百万美元的应用程序，Hostinger Horizons 可能是最有效的氛围代码工具。

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
数字专家

Hostinger Horizons是一种全新的创新方法，你可以创建 MVP，并且在全力投入之前测试你的方案。

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Hostinger 的 HORIZONS AI 让你绝对想不到，给自己创建网站还是为客户构建竟都变得这么简单！简直不可思议——我亲眼见证！

Albert Bermejo
Albert Bermejo
内容创作者

Hostinger Horizons 是一个工具，您可以用它来构建您的创意 - 你所需要做的就是向它解释你的创意，仅此而已。

techmano
techmano
@nice_gamin60974

很喜欢@Hostinger Horizons的发展方向！新的AI更新互动起来真的很有趣。它不仅改变了我的生活，也改变了很多人的生活。

RameshR
RameshR
@rezmeram

我很好奇 Hostinger 是如何实现 Horizons 的... 它允许任何人如此快速地部署前端和后端，简直太疯狂了。

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

直到你们开发出Horizons AI，我都不知道这个项目在我的“未来规划”里搁置了多久。我一点也不懂Web应用程序的编码。从完全不存在到它的腾空出现。为了帮助我的伙伴们，我创建了梦想中的项目，它已经上线了。耶！

Jordi Robert
Jordi Robert
创始人

相比其他所有服务，Hostinger Horizons 确实颠覆了游戏规则。在我的网页应用上为我的博客设置子域名太简单了——让我觉得非常惊喜

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

现在，只需要在 Hostinger Horizons 上输入指令就可以构建 Web 应用了。真是太酷了！

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

我试用了 Hostinger Horizons，它彻底改变了游戏规则！这款无需代码的 AI 应用创建工具可以在几分钟内制作出流畅的网站和应用——设计、编码、编写，都由它代替你完成。值得一试。

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

这就像拥有一位顶级的 Web 开发人员/软件开发人员，随时准备创造您能想象到的任何东西。

Brooks Boshears
Brooks Boshears
创业者

你可以用 Hostinger Horizons 搭建一些非常棒的网站。它不同于一般的网站搭建工具，它的功能更丰富。

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应避免的常见错误

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