如何开发最小可行产品

了解关键步骤：定义您的想法，使用 AI 构建您的 MVP，并在扩展之前与真实用户进行测试。
01

定义你的 MVP 想法

确定您的产品将解决的问题以及证明您的概念的基本功能。

02

无需编码即可构建 MVP

使用 Hostinger Horizons 将简单的 AI 提示转变为可运行的 MVP – 无需任何技术技能或复杂的设置。

03

测试、改进和发布

通过真实用户验证您的 MVP，进行改进，然后使用 Horizons 一键发布。

需要 MVP 想法吗？

通过现成的示例开始您的旅程。
学习计划工具

帮助学生或学习者安排他们的日程、设定学习目标并跟踪进度。
开始构建

库存跟踪工具

人工智能聊天机器人

任务优先级排序工具

CRM工具

PPC预算跟踪工具

简历生成器工具

使用 Hostinger Horizons 更快地构建您的 MVP

一体化 AI MVP 构建器

从设计、代码到内容和 SEO，Horizons 包办一切。连接 Stripe 和 Supabase 等工具即可发布功能齐全的 MVP，无需任何编码。

为速度而生，而非复杂性

描述你的想法，AI 只需几分钟即可将其转化为可运行的 MVP。支持 80 多种语言，你可以用自己的语言进行构建。

快速启动，更快扩展

一键上线您的 MVP，包含主机托管、自定义域名、企业邮箱等，一切尽在掌握。无需第三方插件。

由领先的人工智能技术提供支持

Horizons 使用可信的 LLM 和高级集成为您的 MVP 提供干净的代码、优化的内容和现代设计。

MVP 开发常见问题解答

查找有关我们的 MVP 开发工具的最常见问题的答案。

什么是 MVP 开发？

我需要知道如何编写代码来构建 MVP 吗？

Hostinger Horizons 中的 AI 实际上如何构建 MVP？

我什么时候应该选择无代码 MVP 构建器而不是聘请开发人员？

MVP 开发成本是多少？

我需要什么工具来构建最小可行产品？

我可以通过 MVP 获利吗？

如何测试 MVP？

如何托管 Web 应用程序？