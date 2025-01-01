MVP 开发是指创建最小可行产品 (MVP) 的过程——即您想法的简化版本，仅包含足够多的功能以供真实用户测试。这样，您就可以在前期投入过多资金之前，了解它是否能够解决实际用户遇到的问题。了解更多信息，请参阅我们的MVP 指南。