利用 AI 简化 MVP 开发
快速将您的想法转化为实用产品。无需编码或开发人员。
如何开发最小可行产品
了解关键步骤：定义您的想法，使用 AI 构建您的 MVP，并在扩展之前与真实用户进行测试。
01
定义你的 MVP 想法
确定您的产品将解决的问题以及证明您的概念的基本功能。
02
无需编码即可构建 MVP
使用 Hostinger Horizons 将简单的 AI 提示转变为可运行的 MVP – 无需任何技术技能或复杂的设置。
03
测试、改进和发布
通过真实用户验证您的 MVP，进行改进，然后使用 Horizons 一键发布。
需要 MVP 想法吗？
通过现成的示例开始您的旅程。
学习计划工具
帮助学生或学习者安排他们的日程、设定学习目标并跟踪进度。
库存跟踪工具
人工智能聊天机器人
任务优先级排序工具
CRM工具
PPC预算跟踪工具
简历生成器工具
使用 Hostinger Horizons 更快地构建您的 MVP
一体化 AI MVP 构建器
从设计、代码到内容和 SEO，Horizons 包办一切。连接 Stripe 和 Supabase 等工具即可发布功能齐全的 MVP，无需任何编码。
为速度而生，而非复杂性
描述你的想法，AI 只需几分钟即可将其转化为可运行的 MVP。支持 80 多种语言，你可以用自己的语言进行构建。
快速启动，更快扩展
一键上线您的 MVP，包含主机托管、自定义域名、企业邮箱等，一切尽在掌握。无需第三方插件。
由领先的人工智能技术提供支持
Horizons 使用可信的 LLM 和高级集成为您的 MVP 提供干净的代码、优化的内容和现代设计。
MVP 开发常见问题解答
