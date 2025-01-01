Desarrollo de MVP simplificado con IA
Convierte tu idea en un producto funcional al instante. No hacen falta desarrolladores ni programación.
Cómo desarrollar un producto mínimo viable
Define tu idea
Identifica el problema que tu producto va a solucionar y las características esenciales que debe incluir.
Crea tu MVP sin programar
Con Hostinger Horizons puedes convertir prompts de IA simples en un MVP funcional, sin necesidad de conocimientos técnicos ni configuraciones complicadas.
Prueba, perfecciona y publica
Prueba tu MVP con usuarios reales, haz mejoras y publícalo en un solo clic con Horizons.
¿Necesitas ideas de MVP?
Planificador de estudios
Herramienta de seguimiento de inventario
Chatbot de IA
Herramienta para priorizar tareas
Herramienta de CRM
Herramienta de seguimiento de presupuesto de PPC
Herramienta para crear currículums
Crea tu MVP más rápido con Hostinger Horizons
Creador de MVP de IA todo en uno
Desde el diseño y el código hasta el contenido y el SEO, Horizons se encarga de todo. Conecta herramientas como Stripe y Supabase para publicar MVP funcionales sin necesidad de programar.
Velocidad sin complicaciones
Describe tu idea y la IA la convierte en un MVP funcional en minutos. Con soporte para más de 80 idiomas, puedes crear con tus propias palabras.
Publica rápido y crece aún más rápido
Publica tu MVP en un solo clic con hosting, un dominio personalizado, email profesional y mucho más, todo incluido. Sin necesidad de complementos de terceros.
Desarrollado con IA de última generación
Horizons usa LLM fiables e integraciones avanzadas para crear código limpio, contenido optimizado y diseño moderno para tu MVP.