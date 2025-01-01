تطوير MVP أصبح أسهل مع AI
حوّل فكرتك إلى منتج عملي بسرعة. دون الحاجة إلى برمجة أو مطوّرين.
كيفية تطوير منتج قابل للتطبيق بالحد الأدنى
حدد فكرة MVP الخاصة بك
حدد المشكلة التي سيحلها منتجك والميزات الأساسية التي تثبت مفهومك.
قم ببناء MVP الخاص بك دون الحاجة إلى الترميز
استخدم Hostinger Horizons لتحويل تعليمات AI البسيطة إلى MVP عاملة - لا يتطلب الأمر أي مهارات تقنية أو إعداد معقد.
اختبار، وتحسين، وإطلاق
قم بالتحقق من صحة منتجك القابل للتنفيذ (MVP) مع مستخدمين حقيقيين، وأدخل التحسينات عليه، ثم انشره بنقرة واحدة مع Horizons.
هل تحتاج إلى أفكار MVP؟
أداة تخطيط الدراسة
أداة تعقب المخزون
روبوت محادثة AI
أداة تحديد أولويات المهام
أداة إدارة علاقات العملاء
أداة تعقب ميزانيات PPC
أداة إنشاء السير الذاتية
قم ببناء MVP الخاص بك بشكل أسرع مع Hostinger Horizons
منشئ MVP AI الشامل
ستتولى Horizons كل شيء من التصميم والبرمجة إلى المحتوى وتقنيات SEO. اربط أدوات مثل Stripe وSupabase لإطلاق منتجات قابلة للتطبيق (MVPs) عملية - دون الحاجة إلى برمجة.
مُصمم للسرعة وليس للتعقيد
صف فكرتك، وسيحوّلها AI إلى منتج قابل للتطبيق (MVP) فعّال في دقائق. مع دعم لأكثر من 80 لغة، يمكنك بناء فكرتك بكلماتك الخاصة.
إطلاق سريع، وتوسع أسرع
أنشئ منتجك الأول القابل للتنفيذ (MVP) بنقرة واحدة فقط، مع استضافة ودومين مخصص وبريد إلكتروني احترافي والمزيد — كل ذلك مشمول ضمن الباقة. لا حاجة لأي إضافات خارجية.
مدعوم بتقنية AI الرائدة
تستخدم Horizons النماذج اللغوية الكبيرة LLM الموثوقة والتكاملات المتقدمة لتقديم كود نظيف ومحتوى محسن وتصميم حديث لمنتجك القابل للتنفيذ (MVP).