פיתוח MVP הוא תהליך של יצירת מוצר מינימלי בר-קיימא - גרסה פשוטה של הרעיון שלך עם מספיק תכונות כדי לבדוק אותו עם משתמשים אמיתיים. בדרך זו, תוכל לברר אם זה פותר את בעיות המשתמשים בעולם האמיתי לפני שתשקיע יותר מדי כסף מראש. למידע נוסף במדריך ה-MVP שלנו.