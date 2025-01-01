פיתוח MVP פשוט בעזרת בינה מלאכותית
הפוך את הרעיון שלך למוצר פונקציונלי במהירות. אין צורך בקידוד או במפתחים.
כיצד לפתח מוצר מינימלי בר-קיימא
הגדירו את רעיון ה-MVP שלכם
זהה את הבעיה שהמוצר שלך יפתור ואת המאפיינים החיוניים שמוכיחים את הקונספט שלך.
בנה את ה-MVP שלך בלי קידוד
השתמשו ב-Hostinger Horizons כדי להפוך הנחיות בינה מלאכותית פשוטות ל-MVP עובד - ללא צורך במיומנויות טכניות או הגדרה מורכבת.
בדיקה, שיפור והשקה
אמתו את ה-MVP שלכם עם משתמשים אמיתיים, בצעו שיפורים ופרסו אותו בלחיצה אחת עם Horizons.
צריכים רעיונות ל-MVP?
כלי לתכנון לימודים
כלי למעקב אחר מלאי
צ'אטבוט של בינה מלאכותית
כלי קביעת סדרי עדיפויות למשימות
כלי CRM
כלי למעקב אחר תקציב PPC
כלי לבניית קורות חיים
בנה את ה-MVP שלך מהר יותר עם Hostinger Horizons
בונה MVP של בינה מלאכותית הכל באחד
מעיצוב וקוד ועד תוכן וקידום אתרים (SEO), Horizons מטפלת בהכל. חברו כלים כמו Stripe ו-Supabase כדי להשיק MVPs פונקציונליים - ללא צורך בקידוד.
בנוי למהירות, לא למורכבות
תארו את הרעיון שלכם, ובינה מלאכותית תהפוך אותו ל-MVP יעיל תוך דקות. עם תמיכה ביותר מ-80 שפות, תוכלו לבנות אותו במילים שלכם.
הפעל מהר, קנה מידה מהיר יותר
קבלו את ה-MVP שלכם לאוויר בלחיצה אחת עם אחסון, דומיין מותאם אישית, אימייל עסקי ועוד - הכל כלול. אין צורך בתוספים של צד שלישי.
מופעל על ידי טכנולוגיית בינה מלאכותית מובילה
Horizons משתמשת במערכות LLM מהימנות ואינטגרציות מתקדמות כדי לספק קוד נקי, תוכן אופטימלי ועיצוב מודרני עבור ה-MVP שלכם.