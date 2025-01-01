Desarrollo de MVP simplificado con IA
Transformá tu idea en un producto funcional en instantes. No hace falta programar ni contratar desarrolladores.
Cómo desarrollar un producto mínimo viable
Definí tu idea de MVP
Identificá el problema que tu producto va a resolver y las funciones esenciales que necesita.
Creá tu producto sin programar
Con Hostinger Horizons transformá prompts de IA simples en un producto funcional, sin necesidad de experiencia previa ni configuraciones complicadas.
Testeá, mejorá y publicá
Testeá tu MVP con usuarios reales, hacé mejoras y publicalo en un clic con Horizons.
¿Necesitás ideas de productos mínimos viables (MVP)?
Planificador de estudio
Herramienta de gestión de stock
Chatbot de IA
Gestor de tareas
Gestión de clientes (CRM)
Seguimiento de presupuesto para PPC
Creador de CV
Creá tu MVP más rápido con Hostinger Horizons
Creador de MVP con IA todo en uno
Horizons se encarga de todo, desde el diseño y el código hasta el contenido y el SEO. Además, podés conectar herramientas como Stripe y Supabase a tus MVP sin necesidad de programar.
Hecho para avanzar, no para complicarte
Describí tu idea, la IA la convierte en MVP listo para lanzar. Con soporte para más de 80 idiomas, podés crear con tus propias palabras.
Empezá rápido, crecé rapidísimo
Publicá tu MVP con un clic. Tenés incluido el hosting, un dominio personalizado, email profesional y mucho más. No vas a necesitar contratar servicios en otro lado.
Desarrollado con IA de última generación
Horizons usa grandes modelos de lenguaje confiables e integraciones avanzadas para ofrecer código limpio, contenido optimizado y diseño moderno para tu MVP.