Desarrollo de MVP simplificado con IA

Transformá tu idea en un producto funcional en instantes.

Cómo desarrollar un producto mínimo viable

Aprendé los pasos clave: definí tu idea, armá tu producto mínimo viable con IA y testealo con usuarios reales antes de escalar.
Definí tu idea de MVP

Identificá el problema que tu producto va a resolver y las funciones esenciales que necesita.

Creá tu producto sin programar

Con Hostinger Horizons transformá prompts de IA simples en un producto funcional, sin necesidad de experiencia previa ni configuraciones complicadas.

Testeá, mejorá y publicá

Testeá tu MVP con usuarios reales, hacé mejoras y publicalo en un clic con Horizons.

¿Necesitás ideas de productos mínimos viables (MVP)?

Aquí tenés algunos ejemplos para ayudarte a dar el primer paso.
Planificador de estudio

Ayudá a estudiantes a organizar sus horarios, definir metas de estudio y hacer seguimiento de sus avances.
Herramienta de gestión de stock

Chatbot de IA

Gestor de tareas

Gestión de clientes (CRM)

Seguimiento de presupuesto para PPC

Creador de CV

Creá tu MVP más rápido con Hostinger Horizons

Creador de MVP con IA todo en uno

Horizons se encarga de todo, desde el diseño y el código hasta el contenido y el SEO. Además, podés conectar herramientas como Stripe y Supabase a tus MVP sin necesidad de programar.

Hecho para avanzar, no para complicarte

Describí tu idea, la IA la convierte en MVP listo para lanzar. Con soporte para más de 80 idiomas, podés crear con tus propias palabras.

Empezá rápido, crecé rapidísimo

Publicá tu MVP con un clic. Tenés incluido el hosting, un dominio personalizado, email profesional y mucho más. No vas a necesitar contratar servicios en otro lado.

Desarrollado con IA de última generación

Horizons usa grandes modelos de lenguaje confiables e integraciones avanzadas para ofrecer código limpio, contenido optimizado y diseño moderno para tu MVP.

Preguntas frecuentes sobre desarrollo de MVP

Encontrá respuestas a las dudas más comunes sobre nuestra herramienta de desarrollo de MVP.

