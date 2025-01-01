Creá diseños interactivos con prototipado con IA
El diseño, sitio o app web de tus sueños se puede hacer realidad con Hostinger Horizons.
Cómo crear un prototipo de sitio web
Definí tu idea
Empezá imaginando el diseño o la idea que querés y cuál tiene que ser su estética y funciones.
Describí tu visión
Después, escribí un prompt detallado en Horizons para que tu idea cobre vida, ya sea un diseño, un producto o un sitio o app web.
Creá prototipos con IA
¡Ahora es cuando sucede la magia! Testeá y editá tu prototipo, recibí feedback e iterá antes de publicarlo.
¿Necesitás algunas ideas para prototipados con IA?
App web para reservas de restaurantes
Seguimiento de ventas
Sitio web de membresía
Página web para empresa
Evaluador de ideas de negocios
App de reseñas
Generador de facturas
De la idea al prototipo funcional en minutos
Prototipado con IA sin complicaciones
Convertí tu idea en una app web funcional, sin código ni complicaciones. Horizons crea el diseño, la funcionalidad y el contenido por vos en minutos.
Describilo, Horizons se encarga del resto
Podés crear apps totalmente interactivas, desde el diseño hasta la lógica, simplemente describiendo lo que necesitás. Es compatible con 80+ idiomas, para que puedas crear con tus propias palabras.
Lanzá en pocos clics, crecé en piloto automático
Publicá con hosting, dominio, email profesional e integraciones, todo incluido. Sin necesidad de contratar herramientas de terceros, sin demoras.
Creado con infraestructura de IA confiable
Horizons usa grandes modelos de lenguaje (LLM) líderes y herramientas como Stripe y Supabase para brindar rápidamente experiencias listas para producción.