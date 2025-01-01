Δημιουργήστε διαδραστικά σχέδια με προτυποποίηση AI

Το σχέδιο, η ιστοσελίδα ή η web εφαρμογή των ονείρων σας είναι εφικτά με το Hostinger Horizons.

Πώς να δημιουργήσετε ένα πρωτότυπο ιστοσελίδας

Πώς να δημιουργήσετε ένα πρωτότυπο ιστοσελίδας

Με το Horizons, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να περιγράψετε την ιδέα σας και η δημιουργία πρωτοτύπων με AI θα την κάνει πραγματικότητα.
01

Ορισμός ιδέας και χαρακτηριστικών

Ξεκινήστε φανταζόμενοι το σχέδιο ή την ιδέα των ονείρων σας και πώς θέλετε να φαίνεται και να λειτουργεί.

02

Περιγράψτε το όραμά σας

Στη συνέχεια, γράψτε μια λεπτομερή προτροπή στο Horizons για να υλοποιήσετε την ιδέα σας, είτε πρόκειται για σχέδιο, εφαρμογή, προϊόν ή ιστοσελίδα.

03

Δημιουργήστε πρωτότυπα με AI

Τώρα συμβαίνει η μαγεία! Μπορείτε να δοκιμάσετε και να επεξεργαστείτε το πρωτότυπο AI σας, λαμβάνοντας σχόλια και επαναλαμβάνοντας πριν από τη δημοσίευση.

Χρειάζεστε μερικές ιδέες για δημιουργία πρωτοτύπων AI;

Web εφαρμογή κρατήσεων εστιατορίων

Δώστε στους πελάτες τη δυνατότητα να περιηγούνται σε μενού, να κάνουν κρατήσεις τραπεζιών και να καθορίζουν διατροφικές προτιμήσεις στην ίδια εφαρμογή.
Παρακολούθηση πωλήσεων

Ιστοσελίδα μελών

Επαγγελματική ιστοσελίδα

Επικυρωτής επιχειρηματικής ιδέας

Εφαρμογή συλλογής σχολίων

Γεννήτρια τιμολογίων

Από την ιδέα στο λειτουργικό πρωτότυπο μέσα σε λίγα λεπτά

Πρωτότυπα AI χωρίς εμπόδια

Μετατρέψτε την ιδέα σας σε μια λειτουργική web εφαρμογή, χωρίς κώδικα και χωρίς ταλαιπωρία. Το Horizons δημιουργεί τον σχεδιασμό, τη λειτουργικότητα και το περιεχόμενο για εσάς σε λίγα λεπτά.

Απλώς περιγράψτε το, το Horizons αναλαμβάνει τα υπόλοιπα

Από τη διάταξη έως τη λογική, μπορείτε να δημιουργήσετε πλήρως διαδραστικές εφαρμογές απλά περιγράφοντας τι χρειάζεστε. Υποστηρίζονται περισσότερες από 80 γλώσσες, ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε με τα δικά σας λόγια.

Ξεκινήστε με κλικ, αναπτυχθείτε αυτόματα

Πηγαίνετε live με hosting, domain, επαγγελματικό email και ενσωματώσεις – όλα περιλαμβάνονται. Χωρίς εργαλεία τρίτων, χωρίς καθυστερήσεις.

Βασισμένο σε αξιόπιστη υποδομή AI

Το Horizons χρησιμοποιεί κορυφαία LLM και εργαλεία όπως τα Stripe και Supabase για να προσφέρει εμπειρίες έτοιμες για παραγωγή, γρήγορα.

Συχνές ερωτήσεις για τη δημιουργία πρωτοτύπων σχεδίασης

Βρείτε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το εργαλείο AI προτυποποίησης.

Τι είναι η δημιουργία πρωτοτύπων;

Χρειάζομαι δεξιότητες σχεδιασμού για να δημιουργήσω ένα πρωτότυπο;

Πώς μπορεί ένα πρωτότυπο να με βοηθήσει να λάβω χρηματοδότηση ή έγκριση από τον πελάτη;

Είναι μοναδικός ο σχεδιασμός που δημιουργήθηκε;

Πώς μπορώ να δοκιμάσω ένα πρωτότυπο ιστοσελίδας και να λάβω σχόλια;

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μίας δοκιμαστικής και μίας ζωντανής ιστοσελίδας

Μπορώ να μετατρέψω το πρωτότυπό μου σε μία πραγματική, ενεργή ιστοσελίδα στην Hostinger;