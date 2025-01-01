Δημιουργήστε διαδραστικά σχέδια με προτυποποίηση AI
Το σχέδιο, η ιστοσελίδα ή η web εφαρμογή των ονείρων σας είναι εφικτά με το Hostinger Horizons.
Πώς να δημιουργήσετε ένα πρωτότυπο ιστοσελίδας
Ορισμός ιδέας και χαρακτηριστικών
Ξεκινήστε φανταζόμενοι το σχέδιο ή την ιδέα των ονείρων σας και πώς θέλετε να φαίνεται και να λειτουργεί.
Περιγράψτε το όραμά σας
Στη συνέχεια, γράψτε μια λεπτομερή προτροπή στο Horizons για να υλοποιήσετε την ιδέα σας, είτε πρόκειται για σχέδιο, εφαρμογή, προϊόν ή ιστοσελίδα.
Δημιουργήστε πρωτότυπα με AI
Τώρα συμβαίνει η μαγεία! Μπορείτε να δοκιμάσετε και να επεξεργαστείτε το πρωτότυπο AI σας, λαμβάνοντας σχόλια και επαναλαμβάνοντας πριν από τη δημοσίευση.
Χρειάζεστε μερικές ιδέες για δημιουργία πρωτοτύπων AI;
Web εφαρμογή κρατήσεων εστιατορίων
Παρακολούθηση πωλήσεων
Ιστοσελίδα μελών
Επαγγελματική ιστοσελίδα
Επικυρωτής επιχειρηματικής ιδέας
Εφαρμογή συλλογής σχολίων
Γεννήτρια τιμολογίων
Από την ιδέα στο λειτουργικό πρωτότυπο μέσα σε λίγα λεπτά
Πρωτότυπα AI χωρίς εμπόδια
Μετατρέψτε την ιδέα σας σε μια λειτουργική web εφαρμογή, χωρίς κώδικα και χωρίς ταλαιπωρία. Το Horizons δημιουργεί τον σχεδιασμό, τη λειτουργικότητα και το περιεχόμενο για εσάς σε λίγα λεπτά.
Απλώς περιγράψτε το, το Horizons αναλαμβάνει τα υπόλοιπα
Από τη διάταξη έως τη λογική, μπορείτε να δημιουργήσετε πλήρως διαδραστικές εφαρμογές απλά περιγράφοντας τι χρειάζεστε. Υποστηρίζονται περισσότερες από 80 γλώσσες, ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε με τα δικά σας λόγια.
Ξεκινήστε με κλικ, αναπτυχθείτε αυτόματα
Πηγαίνετε live με hosting, domain, επαγγελματικό email και ενσωματώσεις – όλα περιλαμβάνονται. Χωρίς εργαλεία τρίτων, χωρίς καθυστερήσεις.
Βασισμένο σε αξιόπιστη υποδομή AI
Το Horizons χρησιμοποιεί κορυφαία LLM και εργαλεία όπως τα Stripe και Supabase για να προσφέρει εμπειρίες έτοιμες για παραγωγή, γρήγορα.