Ένα πρωτότυπο κάνει την ιδέα σας απτή. Δείχνει σε πιθανούς επενδυτές ή πελάτες ακριβώς πώς θα λειτουργεί το προϊόν σας, βοηθώντας σας να επικυρώσετε τις ιδέες και να εξασφαλίσετε την αποδοχή πιο γρήγορα.