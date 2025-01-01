Ξεκινήστε την ιδέα των ονείρων σας με το εργαλείο δημιουργίας τεχνητής νοημοσύνης μας (AI builder)
Μετατρέψτε αυτήν την εφαρμογή, την επιχείρηση ή το εργαλείο σε κάτι πραγματικό μέσα σε λίγα λεπτά χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα χωρίς κώδικα της Hostinger Horizons.
Πώς να ξεκινήσετε την ιδέα σας με το εργαλείο δημιουργίας τεχνητής νοημοσύνης μας (AI builder)
Ορίστε την ιδέα σας και τα βασικά χαρακτηριστικά της
Αποφασίστε τι είδους ιστότοπο ή εφαρμογή ιστού θέλετε να δημιουργήσετε και, στη συνέχεια, περιγράψτε τα βασικά χαρακτηριστικά του – από σελίδες και σχεδιασμό έως λογαριασμούς χρηστών ή συστήματα πληρωμών.
Απλώς περιγράψτε τι θέλετε
Παραλείψτε την πολυπλοκότητα του προγραμματισμού. Με το Hostinger Horizons, απλώς περιγράψτε την ιδέα σας και μετατρέψτε τις προτροπές τεχνητής νοημοσύνης σε πλήρως λειτουργικούς ιστότοπους και εφαρμογές ιστού – δεν απαιτείται κώδικας.
Δημιουργία, δοκιμή και κυκλοφορία
Δημιουργήστε το έργο σας, προσαρμόστε το και εκτελέστε δοκιμές. Όταν είναι έτοιμο, δημοσιεύστε τον ιστότοπο ή την εφαρμογή σας στο διαδίκτυο με ένα μόνο κλικ.
Δείτε τι μπορείτε να δημιουργήσετε με το εργαλείο δημιουργίας τεχνητής νοημοσύνης (AI builder) που διαθέτουμε.
Ιστότοπος μελών
Γεννήτρια τιμολογίων
Ιστότοπος επιχείρησης
Επικυρωτής επιχειρηματικής ιδέας
Παρακολούθηση αγωγού πωλήσεων
Εφαρμογή συλλογής σχολίων
Διαδικτυακή εφαρμογή κρατήσεων εστιατορίων
Δημιουργήστε πιο γρήγορα και πιο έξυπνα με το εργαλείο δημιουργίας τεχνητής νοημοσύνης Hostinger Horizons
Όλα-σε-ένα εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών ιστού με τεχνητή νοημοσύνη
Από τον κώδικα και τον σχεδιασμό μέχρι το περιεχόμενο και το SEO, η Horizons τα χειρίζεται όλα. Συνδέστε εργαλεία όπως το Stripe και το Supabase για να ξεκινήσετε πραγματικές, λειτουργικές εφαρμογές – δεν απαιτούνται τεχνικές δεξιότητες.
Φτιαγμένο για ταχύτητα, όχι για δυσκολία
Περιγράψτε την ιδέα σας και η Τεχνητή Νοημοσύνη την μετατρέπει σε μια εφαρμογή έτοιμη για κυκλοφορία μέσα σε λίγα λεπτά. Με υποστήριξη για περισσότερες από 80 γλώσσες, μπορείτε να δημιουργήσετε την ιδέα σας με τα δικά σας λόγια.
Γρήγορη εκκίνηση, ταχύτερη κλιμάκωση
Ξεκινήστε ζωντανά με ένα κλικ: ασφαλής φιλοξενία, προσαρμοσμένο όνομα τομέα, επαγγελματικό email και πολλά άλλα – όλα περιλαμβάνονται. Παραλείψτε εργαλεία τρίτων και αναπτύξτε τις δραστηριότητές σας χωρίς όρια.
Με την υποστήριξη της κορυφαίας τεχνολογίας
Η Horizons χρησιμοποιεί προηγμένα LLM και κορυφαίες ενσωματώσεις για να προσφέρει καθαρό κώδικα, προσεγμένο περιεχόμενο και κομψό σχεδιασμό για τις πιο τολμηρές ιδέες σας για εφαρμογές ιστού.