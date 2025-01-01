لا تفوت عروض الجمعة البيضاء:

كيفية إطلاق فكرتك باستخدام أداة بناء الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا

كل ما يتطلبه الأمر هو ثلاث خطوات بسيطة لإحياء فكرتك…
01

حدد فكرتك وميزاتها الرئيسية

قرر نوع موقع الويب أو تطبيق الويب الذي تريد إنشاءه، ثم حدد ميزاته الرئيسية - من الصفحات والتصميم إلى حسابات المستخدم أو أنظمة الدفع.

02

فقط صف ما تريد

تجنّب تعقيدات البرمجة. مع Hostinger Horizons، ما عليك سوى وصف فكرتك وتحويل طلبات الذكاء الاصطناعي إلى مواقع ويب وتطبيقات ويب متكاملة - دون الحاجة إلى أي برمجة.

03

البناء والاختبار والإطلاق

أنشئ مشروعك، وخصّصه، واختبره. عندما يصبح جاهزًا، انشر موقعك الإلكتروني أو تطبيقك على الإنترنت بنقرة واحدة.

شاهد ما يمكنك إنشاؤه باستخدام أداة إنشاء الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا

قم بإنشاء منتجات SaaS بسهولة - بدءًا من أدوات الأعمال وحتى الخدمات الرقمية، وكلها مدعومة بمطالبات بسيطة.
موقع العضوية

قم بإنشاء مساحة مخصصة للأعضاء فقط لإشراك جمهورك وتنمية مجتمعك.
مولد الفواتير

موقع ويب تجاري

مُتحقق فكرة العمل

متتبع خط أنابيب المبيعات

تطبيق جمع التعليقات

تطبيق ويب لحجز المطاعم

قم بالبناء بشكل أسرع وأذكى باستخدام أداة البناء AI Hostinger Horizons

منشئ تطبيقات الويب المتكامل بالذكاء الاصطناعي

من البرمجة والتصميم إلى المحتوى وتحسين محركات البحث، تُعنى Horizons بكل شيء. اربط أدوات مثل Stripe وSupabase لإطلاق تطبيقات حقيقية وفعّالة - دون الحاجة إلى مهارات تقنية.

مُصمم للسرعة وليس للنضال

صف فكرتك، وسيحوّلها الذكاء الاصطناعي إلى تطبيق جاهز للتشغيل في دقائق. مع دعم لأكثر من 80 لغة، يمكنك بناء تطبيقك بكلماتك الخاصة.

إطلاق سريع، وتوسع أسرع

ابدأ عملك بنقرة واحدة: استضافة آمنة، اسم نطاق مخصص، بريد إلكتروني تجاري، والمزيد - كل ذلك مشمول. تخطى أدوات الجهات الخارجية وطوّر أعمالك بلا حدود.

مدعوم بأحدث التقنيات

تستخدم Horizons برامج LLM المتقدمة وعمليات التكامل الرائدة لتقديم كود نظيف ومحتوى مصقول وتصميم أنيق لأفكار تطبيقات الويب الأكثر جرأة لديك.

الأسئلة الشائعة حول منشئ الذكاء الاصطناعي

ابحث عن إجابات للأسئلة الأكثر شيوعًا حول منشئ الذكاء الاصطناعي الخاص بنا.

ما هو منشئ الذكاء الاصطناعي؟

هل أحتاج إلى مهارات تقنية لاستخدام منشئ الذكاء الاصطناعي؟

ماذا يمكنني أن أنشئ باستخدام منشئ الذكاء الاصطناعي Hostinger Horizons؟

كيف يتعامل منشئ الذكاء الاصطناعي مع تحسين محركات البحث (SEO)؟

هل يمكنني تخصيص مشروع بعد أن يولدها الذكاء الاصطناعي؟

هل يمكنني تحقيق الدخل من مشروع تم إنشاؤه باستخدام منشئ الذكاء الاصطناعي؟

هل يمكنني اختبار مشروع تم إنشاؤه باستخدام Hostinger Horizons؟

هل يمكنني مشاركة المشروع الذي تم إنشاؤه باستخدام منشئ الذكاء الاصطناعي Hostinger Horizons؟

هل يتضمن منشئ الذكاء الاصطناعي الاستضافة واسم النطاق؟