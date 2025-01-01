منشئ الذكاء الاصطناعي هو أداة تتيح لك إنشاء مواقع ويب أو تطبيقات بمجرد وصف فكرتك. فبدلاً من كتابة التعليمات البرمجية أو تصميم المخططات بنفسك، يُنشئ الذكاء الاصطناعي البنية والمحتوى والتصميم، مما يُمكّنك من إطلاق المشاريع بشكل أسرع وأسهل.

لا، منصة Hostinger Horizons مصممة للجميع - لا تحتاج إلى خبرة في البرمجة أو التصميم. ما عليك سوى وصف ما تريده، وسيتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.

ماذا يمكنني أن أنشئ باستخدام منشئ الذكاء الاصطناعي Hostinger Horizons؟