أطلق فكرة أحلامك مع منشئ الذكاء الاصطناعي الخاص بنا
قم بتحويل هذا التطبيق أو العمل أو الأداة إلى شيء حقيقي في دقائق باستخدام منصة Hostinger Horizons الخالية من التعليمات البرمجية.
كيفية إطلاق فكرتك باستخدام أداة بناء الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا
حدد فكرتك وميزاتها الرئيسية
قرر نوع موقع الويب أو تطبيق الويب الذي تريد إنشاءه، ثم حدد ميزاته الرئيسية - من الصفحات والتصميم إلى حسابات المستخدم أو أنظمة الدفع.
فقط صف ما تريد
تجنّب تعقيدات البرمجة. مع Hostinger Horizons، ما عليك سوى وصف فكرتك وتحويل طلبات الذكاء الاصطناعي إلى مواقع ويب وتطبيقات ويب متكاملة - دون الحاجة إلى أي برمجة.
البناء والاختبار والإطلاق
أنشئ مشروعك، وخصّصه، واختبره. عندما يصبح جاهزًا، انشر موقعك الإلكتروني أو تطبيقك على الإنترنت بنقرة واحدة.
شاهد ما يمكنك إنشاؤه باستخدام أداة إنشاء الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا
موقع العضوية
مولد الفواتير
موقع ويب تجاري
مُتحقق فكرة العمل
متتبع خط أنابيب المبيعات
تطبيق جمع التعليقات
تطبيق ويب لحجز المطاعم
قم بالبناء بشكل أسرع وأذكى باستخدام أداة البناء AI Hostinger Horizons
منشئ تطبيقات الويب المتكامل بالذكاء الاصطناعي
من البرمجة والتصميم إلى المحتوى وتحسين محركات البحث، تُعنى Horizons بكل شيء. اربط أدوات مثل Stripe وSupabase لإطلاق تطبيقات حقيقية وفعّالة - دون الحاجة إلى مهارات تقنية.
مُصمم للسرعة وليس للنضال
صف فكرتك، وسيحوّلها الذكاء الاصطناعي إلى تطبيق جاهز للتشغيل في دقائق. مع دعم لأكثر من 80 لغة، يمكنك بناء تطبيقك بكلماتك الخاصة.
إطلاق سريع، وتوسع أسرع
ابدأ عملك بنقرة واحدة: استضافة آمنة، اسم نطاق مخصص، بريد إلكتروني تجاري، والمزيد - كل ذلك مشمول. تخطى أدوات الجهات الخارجية وطوّر أعمالك بلا حدود.
مدعوم بأحدث التقنيات
تستخدم Horizons برامج LLM المتقدمة وعمليات التكامل الرائدة لتقديم كود نظيف ومحتوى مصقول وتصميم أنيق لأفكار تطبيقات الويب الأكثر جرأة لديك.