Lanza la idea de tus sueños con nuestro constructor de IA
Convierta esa aplicación, negocio o herramienta en algo real en minutos utilizando la plataforma sin código de Hostinger Horizons.
Cómo lanzar tu idea con nuestro constructor de IA
Define tu idea y sus características principales
Decide qué tipo de sitio web o aplicación web quieres crear y luego describe sus características clave, desde las páginas y el diseño hasta las cuentas de usuario o los sistemas de pago.
Simplemente describe lo que quieres
Olvídate de la complejidad de la programación. Con Hostinger Horizons, simplemente describe tu idea y convierte las indicaciones de IA en sitios web y aplicaciones web totalmente funcionales, sin necesidad de programar.
Construir, probar y lanzar
Genera tu proyecto, personalízalo y realiza pruebas. Cuando esté listo, publica tu sitio web o aplicación en línea con un solo clic.
Vea lo que puede crear con nuestro constructor de IA
Sitio web de membresía
Generador de facturas
Sitio web empresarial
Validador de ideas de negocio
Rastreador del flujo de ventas
Aplicación de recopilación de comentarios
Aplicación web para reservas de restaurantes
Cree de forma más rápida e inteligente con el constructor de IA de Hostinger Horizons
Creador de aplicaciones web con IA todo en uno
Desde el código y el diseño hasta el contenido y el SEO, Horizons lo gestiona todo. Conecta herramientas como Stripe y Supabase para lanzar aplicaciones reales y funcionales, sin necesidad de conocimientos técnicos.
Creado para la velocidad, no para la lucha
Describe tu idea y la IA la convierte en una app lista para usar en minutos. Con soporte para más de 80 idiomas, puedes crearla con tus propias palabras.
Lanzamiento rápido, escalamiento más rápido
Lanza tu negocio con un solo clic: hosting seguro, dominio personalizado, correo electrónico empresarial y más, todo incluido. Olvídate de las herramientas de terceros y crece sin límites.
Desarrollado con tecnología de punta
Horizons utiliza LLM avanzados e integraciones líderes para ofrecer un código limpio, contenido pulido y un diseño elegante para sus ideas de aplicaciones web más audaces.