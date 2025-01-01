Black Friday: llévate meses extra gratis

Publica tu tienda online de forma sencilla

Crea tu tienda simplemente chateando con la IA y administra fácilmente productos, pedidos, pagos y mucho más con una integración de tienda online incorporada.

No necesitas tarjeta de crédito.

Publica tu tienda online de forma sencilla

Pasa de la idea a la tienda online en minutos

Hostinger Horizons incluye con una tienda online totalmente integrada que puedes conectar con un solo clic.

Administra fácilmente productos, pedidos, pagos, envíos y otras funciones sin usar herramientas de terceros.

Pasa de la idea a la tienda online en minutos

Gestión sencilla de tiendas

Consigue todo lo que necesitas para vender productos físicos y digitales, tarjetas de regalo y aceptar donaciones.

Amplia variedad de productos

Comienza a vender fácilmente productos físicos y digitales, tarjetas regalo y a aceptar donaciones.

Crea productos rápidamente gracias a la IA

Solo tienes que subir imágenes de tus productos y la IA creará automáticamente las descripciones de los productos por ti. Siempre podrás editarlas a tu gusto.

Más de 100 opciones de pago seguras

La integración es compatible con más de 100 métodos de pago seguros. La disponibilidad de los métodos de pago depende del país, la divisa y la ubicación de tus clientes.

Configura envíos, impuestos y descuentos

Maximiza el potencial de ingresos de tu tienda configurando gastos de envío, impuestos y descuentos personalizados con tan solo unos pocos clics.

Realiza un seguimiento del inventario y gestiona pedidos

Mantente al día con el seguimiento del inventario en tiempo real y una administración de pedidos clara, desde la compra hasta la entrega.

De la idea a la compra en minutos

Descubre cómo crear, personalizar y publicar tu tienda en minutos. Desde productos creados con IA hasta la configuración de pago.

¿Todo listo para publicar tu tienda online?

No necesitas tarjeta de crédito

Preguntas frecuentes: tienda online

¿Qué puedo vender?

¿Qué métodos de pago hay disponibles?

¿Qué métodos de envío están disponibles?

¿Cómo puedo conectar una tienda online a mi proyecto?

¿Cómo puedo editar mi tienda online?