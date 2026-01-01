Veröffentlichen Sie Ihren Online-Shop ganz einfach

Erstellen Sie Ihren Shop einfach durch Chatten mit der KI und verwalten Sie Produkte, Bestellungen, Zahlungen und mehr ganz einfach mit einer eingebauten Online-Shop-Integration.

Keine Kreditkarte erforderlich.

Von der Idee zum Online-Shop – in Minuten

Hostinger Horizons wird mit einem voll integrierten Online-Shop geliefert, den Sie mit nur einem Klick verbinden können.

Verwalten Sie Produkte, Bestellungen, Zahlungen, Versand und andere Funktionen ganz einfach, ohne Drittanbieter-Tools zu verwenden.

Mühelose Shop-Verwaltung

Erhalten Sie alles, was Sie für den Verkauf von physischen und digitalen Produkten, Geschenkkarten und die Annahme von Spenden benötigen.

Große Auswahl an Produkttypen

Verkaufen Sie ganz einfach physische und digitale Produkte, Geschenkkarten und nehmen Sie Spenden an.

Schnelles Erstellen von Produkten mit KI

Laden Sie einfach Bilder Ihrer Produkte hoch, und KI erstellt automatisch Produktbeschreibungen für Sie. Sie können sie jederzeit nach Wunsch bearbeiten.

Über 100 sichere Zahlungsoptionen

Die Integration unterstützt über 100 sichere Zahlungsmethoden. Die Verfügbarkeit der Zahlungsmethoden hängt vom Land und der Währung Ihres Shops ab und davon, wo Ihre Kunden ansässig sind.

Versand, Steuern und Rabatte konfigurieren

Maximieren Sie das Umsatzpotenzial Ihres Shops, indem Sie mit nur wenigen Klicks Versandkosten, Steuerregeln und individuelle Rabatte festlegen.

Lagerbestand verfolgen und Bestellungen abwickeln

Behalten Sie den Überblick: mit Echtzeit-Bestandsverfolgung und übersichtlicher Auftragsverwaltung vom Kauf bis zur Lieferung.

In Minuten vom Konzept zur Kasse

Sehen Sie, wie Sie Ihren Shop in Minuten erstellen, anpassen und veröffentlichen – von KI-erstellten Produkten bis zur Zahlungseinrichtung.

Bereit, Ihren Online-Shop zu starten?

