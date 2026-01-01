Die meisten KI-Tools, die für kleine Unternehmen geeignet sind, sind für nicht-technische Anwender konzipiert und bieten einfache Benutzeroberflächen sowie No-Code Setups. Während komplexere Websites unter Umständen die Unterstützung von Fachleuten erfordern, ermöglichen viele Plattformen einen schnellen Einstieg durch geführte Tutorials und vorgefertigte Lösungen.

Sie können einige der besten KI-Tools für die Web-App-Entwicklung als Inspirationsquelle erkunden – oder direkt mit der No-Code Plattform von Hostinger Horizons starten, die darauf ausgelegt ist, Ihnen die Erstellung von Tools und Anwendungen zu ermöglichen, ohne auch nur eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen.