Verwandeln Sie ein beliebiges Design in eine Live-Website oder Web-App

Mit Hostinger Horizons laden Sie einen Screenshot, ein Foto oder eine Skizze hoch und lehnen sich zurück, während Ihr Design in eine funktionierende Website oder Web-App verwandelt wird.

Keine Kreditkarte erforderlich.

Bringen Sie Ihre Vision online, ganz ohne Programmieren

Sie haben eine Website oder Web-App gesehen, die Ihnen gefällt? Sie haben Ihr Layout bereits in einer Skizze festgehalten? Laden Sie beliebige visuelle Medien in Horizons hoch, und die KI verwandelt diese innerhalb von Sekunden in eine funktionierende Website oder Web-App.

Sobald sie erstellt ist, können Sie Text, Farben und Funktionen einfach mit simplen Befehlen aktualisieren – technische Kenntnisse sind nicht erforderlich.

Bringen Sie Ihre Vision online, ganz ohne Programmieren
LADEN SIE IHRE VISION HOCH

Überlassen Sie der KI die Umsetzung Ihres Designs

Inspirationen beliebiger Quellen umsetzen

Sie haben eine Website entdeckt, die Ihnen gefällt? Machen Sie einen Screenshot. Sie haben Ihre Idee skizziert? Machen Sie ein Foto. Horizons funktioniert mit allen Arten visueller Eingaben.

Manuelle Arbeitsschritte überspringen

Ihre Idee in Minuten live schalten

Flexibel optimieren und bearbeiten

Das sagen Nutzer über Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-Coding verkürzt die Entwicklungszeit um 45%, und Tools wie Hostinger Horizons verwandeln natürliche Sprache innerhalb von Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Softwareentwicklung ist so deutlich niedriger.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das neue @Hostinger Horizons KI App-Baukasten-Tool zu testen, und ich muss sagen, ich war beeindruckt. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons ist möglicherweise das effizienteste Vibe-Code-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitalspezialist

Hostinger Horizons ist eine neue und innovative Möglichkeit, MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor man alles auf eine Karte setzt.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit Hostingers KI HORIZONS die gewünschten Funktionen für Ihre Website und Ihre Kunden zu erstellen! Einfach unglaublich – überzeugen Sie sich selbst!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Inhaltsersteller

Hostinger Horizons ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Idee umsetzen können – Sie müssen sie nur beschreiben, und schon funktioniert es.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Ich bin begeistert, wie sich die Dinge bei @Hostinger Horizons entwickeln! Das neue KI-Update hat richtig Spaß gemacht. Es war nicht nur für mich, sondern auch für viele andere, die ich kenne, ein echter Game Changer.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ich frage mich, wie Hostinger Horizons kreiert hat ... Es ist verrückt, wie schnell jeder Front- und Back-End bereitstellen kann.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ich kann gar nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner „Irgendwann“-Liste stand, BIS ihr die Horizons-KI entwickelt habt. Ich habe keine Ahnung davon, wie man Web-Apps programmiert. Von Null gestartet und schon ist es da. Mein Traumprojekt, um anderen zu helfen, ist LIVE. Juhu!

Jordi Robert
Jordi Robert
Gründer

Hostinger Horizons ist im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich bahnbrechend. Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog in meiner Web-App einzurichten – ich dachte nur: „Wow!“

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Sie können jetzt Web-Apps erstellen, indem Sie einfach eine Eingabeaufforderung bei Hostinger Horizons eingeben. Wirklich cool!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ich habe Hostinger Horizons ausprobiert und es ist bahnbrechend! Dieser No-Code KI App-Baukasten erstellt schicke Websites und Apps in Minuten – er designt, programmiert und schreibt für Sie. Einen Versuch ist es wert.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Unternehmer

Mit Hostinger Horizons können Sie wirklich tolle Inhalte erstellen. Es ist anders als ein typischer Website-Baukasten – es bietet mehr.

Bereit, Ihre Idee in die Realität umzusetzen?

Keine Kreditkarte erforderlich.

Sie möchten tiefer eintauchen?

Entdecken Sie umfassende Tutorials, Anleitungen und Schritt-für-Schritt-Anweisungen, mit denen Sie in kürzester Zeit vom Anfänger zum KI-Profi werden. Hier finden Sie alles, was Sie für Ihr erstes KI-Projekt benötigen, und vieles mehr.
Erste-Schritte-Anleitung

Erste-Schritte-Anleitung

Tutorial
Video
Ihre Eingabeaufforderungen verbessern

Ihre Eingabeaufforderungen verbessern

Tutorial
Video
Häufige Fehler, die Sie vermeiden sollten

Häufige Fehler, die Sie vermeiden sollten

Tutorial
Video

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.