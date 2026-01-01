Sie haben eine Website oder Web-App gesehen, die Ihnen gefällt? Sie haben Ihr Layout bereits in einer Skizze festgehalten? Laden Sie beliebige visuelle Medien in Horizons hoch, und die KI verwandelt diese innerhalb von Sekunden in eine funktionierende Website oder Web-App.

Sobald sie erstellt ist, können Sie Text, Farben und Funktionen einfach mit simplen Befehlen aktualisieren – technische Kenntnisse sind nicht erforderlich.