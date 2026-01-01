Ich kann gar nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner „Irgendwann“-Liste stand, BIS ihr die Horizons-KI entwickelt habt. Ich habe keine Ahnung davon, wie man Web-Apps programmiert. Von Null gestartet und schon ist es da. Mein Traumprojekt, um anderen zu helfen, ist LIVE. Juhu!