Jūsu projekts, optimizēts meklētājprogrammām un mākslīgajam intelektam

Hostinger Horizons automātiski ģenerē visu nepieciešamo, lai meklētājprogrammas indeksētu jūsu vietnes un tās labāk saprastu tādi mākslīgā intelekta rīki kā ChatGPT, Gemini un Meta AI.

Nav nepieciešama maksājumu karte.

Automātiski optimizēta redzamībai

Kad jūsu vietne bez koda tiek publicēta pielāgotā domēnā, galvenie SEO un AI redzamības faili, piemēram, sitemap.xml, robots.txt un llms.txt, tiek izveidoti automātiski. Tas palīdz meklētājprogrammām un AI rīkiem saprast jūsu saturu — nav nepieciešama iestatīšana.
Vienmēr iekļauts

Vieda publicēšana SEO un mākslīgā intelekta atklāšanai

Mākslīgā intelekta meklēšanas platforma

Palīdzības rīki, piemēram, ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity un Meta AI, izprot jūsu vietni. Ar automātiski ģenerētu LLMs.txt, AI sistēmas precīzi zina, kur meklēt, tādējādi uzlabojot iespējas, ka jūsu vietne tiks ieteikta atbildēs un kopsavilkumos.

Labākā SEO prakse

Nav iestatījumu, maksimāli rezultāti

Vai esat jauns AI SEO jomā? Noskatieties un uzziniet dažu minūšu laikā?

Šajos īsajos videoklipos ir paskaidrots, ko nozīmē Ģeneratīvā optimizācija (GEO) un kā nodrošināt satura redzamību.

Ko lietotāji saka par Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

AI asistētā programmēšana saīsina izstrādes laiku par 45%, jo tādi rīki kā Hostinger Horizons dabisko valodu pārvērš funkcionējošos prototipos dažu stundu, nevis nedēļu laikā. Programmatūras izstrādes uzsākšana tagad ir ievērojami vieglāka.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nesen man bija iespēja izmēģināt jauno @Hostinger Horizons AI lietotņu veidotāju, un man jāsaka, ka biju ļoti patīkami pārsteigts. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons varētu būt visefektīvākais AI asistētās programmēšanas rīks miljonu dolāru vērtu lietotņu veidošanai.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitālā speciāliste

Hostinger Horizons ir jauns un inovatīvs veids, kā izveidot MVP un testēt idejas, pirms sākt ieguldīt visus resursus projektā.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Tas ir neticami, cik viegli var izveidot to, ko vēlies savai vietnei un klientiem ar Hostinger HORIZONS AI! Vienkārši apbrīnojami – pārliecinieties paši!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Satura veidotājs

Hostinger Horizons ir rīks, ar kura palīdzību vari īstenot savu ideju – tev tā tikai jāizklāsta, un tev būs gatavs risinājums.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Man ļoti patīk, kā lietas virzās uz priekšu ar @Hostinger Horizons! Ir bijis patiešām jautri strādāt ar jauno AI atjauninājumu. Tas ir sniedzis būtiskas un pozitīvas pārmaiņas ne tikai man, bet arī daudziem citiem, kurus es pazīstu.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Es prātoju, kā Hostinger izdevās izveidot Horizons... Tas ir neticami, cik ātri tas ļauj ikvienam izvietot gan front, gan backendu.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nevaru pateikt, cik ilgi šis projekts bija manā vēlmju sarakstā – LĪDZ jūs izveidojāt Horizons AI. Es neko nezinu par tīmekļa lietotņu programmēšanu. Pilnībā neko, un lūk, tā ir gatava. Mans sapņu projekts, kas palīdz citiem, ir INTERNETĀ. Urrā!

Jordi Robert
Jordi Robert
Dibinātājs

Hostinger Horizons tiešām ir kaut kas revolucionārs salīdzinājumā ar citiem risinājumiem. Manā tīmekļa lietotnē bija tik vienkārši iestatīt apakšdomēnu savam emuāram, mani tas ļoti patīkami pārsteidza!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Tagad vari radīt tīmekļa lietotnes, vienkārši ievadot uzvedni Hostinger Horizons platformā. Tiešām forši!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Es izmēģināju Hostinger Horizons, un tas ir kaut kas nebijis! Šis bezkoda AI lietotņu veidotājs izveido elegantas mājaslapas un lietotnes dažu minūšu laikā - veido dizainus, kodus un raksta tavā vietā. Ir vērts to izmēģināt.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Tas ir kā augstākās klases tīmekļa izstrādātājs/programmatūras izstrādātājs, kas ir gatavs radīt visu, ko vien vari iedomāties.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Uzņēmējs

Ar Hostinger Horizons var izveidot satriecošus projektus. Tas nav tipisks mājaslapu konstruktors – tas ir kas daudz vairāk.

