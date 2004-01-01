検索エンジンとAI向けに最適化されたプロジェクト

Hostinger Horizons は、サイトを検索エンジンにインデックスさせ、ChatGPT、Gemini、Meta AI などの AI ツールに理解させるために必要なすべてのものを自動的に生成します。

クレジットカード登録不要。

視認性を自動的に最適化

カスタムドメインでノーコードサイトを公開すると、sitemap.xml、robots.txt、llms.txtといった主要なSEOおよびAI可視化ファイルが自動的に作成されます。これにより、検索エンジンやAIツールがコンテンツを理解できるようになります。設定は不要です。
視認性を自動的に最適化
常に含まれる

SEOとAIによる発見のためのスマートな公開

AI検索プラットフォーム

ChatGPT、Gemini、Claude、Perplexity、Meta AIなどのツールがあなたのサイトを理解します。LLMs.txtが自動生成されるため、AIシステムはどこをチェックすべきかを正確に把握し、レスポンスや要約であなたのサイトが推奨される可能性が高まります。

SEOのベストプラクティス

設定不要、最大の成果

AI SEOは初めてですか？数分で視聴して学べます

これらの短いビデオでは、Generative Engine Optimization (GEO) の意味と、コンテンツの可視性を維持する方法について詳しく説明します。

Hostinger Horizonsについてのユーザーの声

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Hostinger Horizonsのように自然言語を使ったバイブコーディングでは、開発時間が45％短縮され、これまで数週間かかっていたプロトタイプを数時間で作成できるようになりました。これにより、ソフトウェア開発の参入障壁が大幅に下がりました。

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

最近、新しい@Hostinger HorizonsのAIアプリビルダーを試す機会がありましたが、とても感動しました。😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizonsは、数百万ドル規模の価値があるアプリを効率的に作れるノーコードツールかもしれません。

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
デジタルスペシャリスト

Hostinger Horizonsは、新しいサービスやビジネスのアイデアを本格的に展開する前に、試作品を簡単に作ってテストできる革新的な仕組みです。

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

HostingerのHORIZONS AIを使うことで、Webサイトや顧客向けに欲しいものをこんなに簡単に作れるなんて、本当に驚きです！ぜひ一度、自分の目で確かめてみてください！

Albert Bermejo
Albert Bermejo
コンテンツクリエイター

Hostinger Horizonsはアイデアを具体化できるツールです。言葉で説明するだけで、完成品が生成されます。

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger Horizonsの今後の展開がとても楽しみです！新しいAIアップデートは操作していて本当に楽しいです。自分だけでなく、多くの人にとっても大きな変化をもたらしていると思います。

RameshR
RameshR
@rezmeram

HostingerがどうやってHorizonsを実現したのか、不思議でなりません。誰でもこんなに速くフロントエンドとバックエンドを展開できるのは本当に驚きです。

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

ずっとやりたかったプロジェクトが、Horizons AIのおかげでついに形になりました。Webアプリのコーディングはまったくの初心者でしたが、夢だった仲間を助けるプロジェクトを実現できて、本当に感激しています！

Jordi Robert
Jordi Robert
創業者

Hostinger Horizonsは、他のどんなサービスと比べても本当に革命的です。自分のWebアプリにブログ用のサブドメインを設定するのも、驚くほど簡単でした。

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Hostinger Horizonsなら、プロンプトを入力するだけでWebアプリが作れます。本当にすごいです！

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Hostinger Horizonsは本当に革命的です！ノーコードのAIアプリビルダーで、数分で高品質なWebサイトやアプリが作れます。デザインもコーディングも文章の作成もAIにお任せできます。ぜひ一度試してみてください。

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

まるで一流のWeb開発者やソフトウェア開発者がそばにいて、思い描いたものを何でも形にしてくれるかのようです。

Brooks Boshears
Brooks Boshears
起業家

Hostinger Horizonsを使えばサイトもWebアプリも思いのままに。従来のサイト作成ツールとは一味違う、多機能なツールです。

アイデアをカタチにしてみませんか？

クレジットカード登録不要。