検索エンジンとAI向けに最適化されたプロジェクト

AI検索プラットフォーム

ChatGPT、Gemini、Claude、Perplexity、Meta AIなどのツールがあなたのサイトを理解します。LLMs.txtが自動生成されるため、AIシステムはどこをチェックすべきかを正確に把握し、レスポンスや要約であなたのサイトが推奨される可能性が高まります。