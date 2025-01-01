Váš projekt optimalizovaný pro vyhledávače a umělou inteligenci

Hostinger Horizons automaticky generuje vše potřebné k tomu, aby vaše stránky indexovaly vyhledávače a aby je lépe chápaly nástroje umělé inteligence, jako jsou ChatGPT, Gemini a Meta AI.

Automaticky optimalizováno pro viditelnost

Jakmile bude váš web bez kódu spuštěn na vlastní doméně, automaticky se vytvoří klíčové soubory pro SEO a viditelnost s využitím umělé inteligence, jako jsou sitemap.xml, robots.txt a llms.txt. To pomůže vyhledávačům a nástrojům umělé inteligence porozumět vašemu obsahu – není potřeba žádné nastavení.
Vždy zahrnuto

Chytré publikování pro SEO a objevování s využitím umělé inteligence

Platforma pro vyhledávání s umělou inteligencí

Nástroje jako ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity a Meta AI pomáhají pochopit váš web. Díky automaticky generovanému souboru LLMs.txt vědí systémy umělé inteligence přesně, kde hledat, což zvyšuje vaše šance na doporučení v odpovědích a souhrnech.

Nejlepší SEO postupy

Nulové nastavení, maximální výsledky

Začínáte s AI SEO? Sledujte a učte se během několika minut

Tato krátká videa rozebírají, co znamená generativní optimalizace pro vyhledávače (GEO) a jak udržet váš obsah viditelný.

Co říkají uživatelé o Hostinger Horizons

mark diantonio
@markdiantonio

Intuitivní kódování zkracuje vývoj o 45 % díky nástrojům jako Hostinger Horizons, které promění přirozený jazyk ve funkční prototypy během hodin namísto týdnů. Vstupní bariéra pro tvorbu softwaru je tak dramaticky nižší.

Martin Dubovic
@Martinko

Nedávno jsem měl možnost vyzkoušet nový AI nástroj pro tvorbu aplikací @Hostinger Horizons a musím říct, že jsem byl ohromen. 😎

Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons je možná tím nejefektivnějším nástrojem pro vytváření kódu pomocí AI, který promění vaši vizi ve funkční aplikaci s milionovým potenciálem.

Ivana Mikleuš
Digitální specialistka

Hostinger Horizons je nový a inovativní způsob, jak vytvářet MVP a testovat nápady, než se do nich pustíte naplno.

Eric Hill
@EHillPapercraft

Neuvěříte, jak snadné je vytvořit pro svůj web a zákazníky přesně to, co chcete, pomocí HORIZONS AI od Hostingeru! Prostě úžasné – přesvědčte se sami!

Albert Bermejo
Tvůrce obsahu

Hostinger Horizons je nástroj, se kterým můžete snadno realizovat svůj nápad – stačí ho jen vysvětlit a Hostinger Horizons se postará o zbytek.

techmano
@nice_gamin60974

Líbí se mi, jakým směrem se @Hostinger Horizons ubírá! S novou AI aktualizací je opravdu zábava pracovat. Zásadně to změnilo situaci nejen pro mě, ale vím, že i pro spoustu dalších lidí.

RameshR
@rezmeram

Pořád mi vrtá hlavou, jak se Hostingeru povedlo vytvořit něco takového, jako je Horizons... Je neuvěřitelné, jak rychle s ním kdokoliv dokáže implementovat frontend i backend.

Zera
@TheZoyaThinking

Nedokážu ani popsat, jak dlouho jsem tenhle projekt odkládal na „někdy příště“ – až do chvíle, než jste přišli s Horizons AI. O kódování webových aplikací nevím absolutně nic. A teď je to tady. Můj vysněný projekt, který má pomáhat ostatním, je ONLINE. Paráda!

Jordi Robert
Zakladatel

Hostinger Horizons v porovnání se vším ostatním skutečně mění pravidla hry. Bylo tak snadné nastavit si subdoménu pro můj blog ve webové aplikaci – úplně mě to uchvátilo!

Steve Salihu
@stevesalihu

S Hostinger Horizons teď můžete vytvářet webové aplikace jen tím, že zadáte prompt. Je to fakt pecka!

Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Vyzkoušel jsem Hostinger Horizons a naprosto to mění pravidla hry! Tento AI nástroj pro tvorbu aplikací bez kódu vytváří stylové weby a aplikace během pár minut – navrhuje, kóduje i píše za vás. Rozhodně stojí za vyzkoušení.

Steven Pillow
@spillow82

Je to jako mít po ruce špičkového webového nebo softwarového vývojáře, který je připravený vytvořit cokoliv, co si jen dokážete představit.

Brooks Boshears
Podnikatel

Pomocí Hostinger Horizons můžete vytvořit opravdu skvělé věci. Není to klasický nástroj pro tvorbu webu – je mnohem víc.

Jste připraveni proměnit svůj jedinečný nápad ve skutečný projekt?

