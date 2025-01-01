Vytvářejte interaktivní návrhy s prototypováním umělé inteligence
S Hostinger Horizons máte na dosah ruky design snů, webové stránky nebo webovou aplikaci.
Jak vytvořit prototyp webové stránky
Definujte svou myšlenku a klíčové vlastnosti
Začněte tím, že si představíte svůj vysněný design nebo nápad a jak chcete, aby vypadal a fungoval.
Popište svou vizi
Pak v Horizons napište podrobný popis, který váš nápad zrealizuje, ať už se jedná o design, webovou aplikaci, produkt nebo webové stránky.
Tvořte s prototypováním pomocí umělé inteligence
A teď se začne dít kouzlo! Můžete testovat a upravovat svůj prototyp umělé inteligence, získávat zpětnou vazbu a provádět iterace před spuštěním.
Potřebujete nějaké nápady na prototypování umělé inteligence?
Webová aplikace pro rezervace v restauracích
Sledovač prodejního kanálu
Webové stránky členství
Webové stránky firmy
Validátor podnikatelských nápadů
Aplikace pro sběr zpětné vazby
Generátor faktur
Od nápadu k funkčnímu prototypu během několika minut
Prototypování umělé inteligence bez překážek
Proměňte svůj nápad ve funkční webovou aplikaci, bez kódování a bez starostí. Horizons pro vás vytvoří design, funkcionalitu a obsah během několika minut.
Prostě to popište, Horizons se postará o zbytek
Od rozvržení po logiku můžete vytvářet plně interaktivní aplikace pouhým popisem toho, co potřebujete. Podporuje více než 80 jazyků, takže můžete tvořit vlastními slovy.
Spouštějte kliknutími, rostete na autopilota
Spusťte web s hostingem, doménou, firemním e-mailem a integracemi – vše v ceně. Žádné nástroje třetích stran, žádná zpoždění.
Postaveno na důvěryhodné infrastruktuře umělé inteligence
Společnost Horizons využívá přední LLM a nástroje jako Stripe a Supabase k rychlému poskytování produkčních prostředí.