Vytvářejte interaktivní návrhy s prototypováním umělé inteligence

S Hostinger Horizons máte na dosah ruky design snů, webové stránky nebo webovou aplikaci.

Není vyžadována kreditní karta
Jak vytvořit prototyp webové stránky

S Horizons stačí popsat svůj nápad a prototypování s využitím umělé inteligence ho promění ve skutečnost.
01

Definujte svou myšlenku a klíčové vlastnosti

Začněte tím, že si představíte svůj vysněný design nebo nápad a jak chcete, aby vypadal a fungoval.

02

Popište svou vizi

Pak v Horizons napište podrobný popis, který váš nápad zrealizuje, ať už se jedná o design, webovou aplikaci, produkt nebo webové stránky.

03

Tvořte s prototypováním pomocí umělé inteligence

A teď se začne dít kouzlo! Můžete testovat a upravovat svůj prototyp umělé inteligence, získávat zpětnou vazbu a provádět iterace před spuštěním.

Potřebujete nějaké nápady na prototypování umělé inteligence?

Webová aplikace pro rezervace v restauracích

Umožněte zákazníkům procházet jídelníčky, rezervovat stoly a specifikovat dietní preference v jedné aplikaci.
Sledovač prodejního kanálu

Webové stránky členství

Webové stránky firmy

Validátor podnikatelských nápadů

Aplikace pro sběr zpětné vazby

Generátor faktur

Od nápadu k funkčnímu prototypu během několika minut

Prototypování umělé inteligence bez překážek

Proměňte svůj nápad ve funkční webovou aplikaci, bez kódování a bez starostí. Horizons pro vás vytvoří design, funkcionalitu a obsah během několika minut.

Prostě to popište, Horizons se postará o zbytek

Od rozvržení po logiku můžete vytvářet plně interaktivní aplikace pouhým popisem toho, co potřebujete. Podporuje více než 80 jazyků, takže můžete tvořit vlastními slovy.

Spouštějte kliknutími, rostete na autopilota

Spusťte web s hostingem, doménou, firemním e-mailem a integracemi – vše v ceně. Žádné nástroje třetích stran, žádná zpoždění.

Postaveno na důvěryhodné infrastruktuře umělé inteligence

Společnost Horizons využívá přední LLM a nástroje jako Stripe a Supabase k rychlému poskytování produkčních prostředí.

Jste připraveni proměnit váš jedinečný nápad na webové stránky ve skutečnost?

