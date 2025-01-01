Crea progetti interattivi con la prototipazione AI
Il design, il sito web o l'applicazione web dei tuoi sogni possono essere facilmente realizzati con Hostinger Horizons.
Come creare un prototipo di sito web
Definisci la tua idea e le funzionalità principali
Inizia immaginando il progetto o l'idea dei tuoi sogni e come vorresti che apparisse e funzionasse.
Descrivi la tua visione
Poi, scrivi un prompt dettagliato su Horizons per dare vita alla tua idea, che si tratti di un design, di un'app web, di un prodotto o di un sito web.
Crea con la prototipazione AI
Ora avviene la magia! Puoi testare e modificare il tuo prototipo AI, ricevere feedback e ripetere le operazioni prima di pubblicarlo.
Hai bisogno di idee per la prototipazione AI?
Applicazione web per prenotazioni di ristoranti
Tracker della pipeline di vendita
Sito web per i membri
Sito web aziendale
Validatore di idee imprenditoriali
App per la raccolta di feedback
Generatore di fatture
Dall'idea al prototipo funzionante in pochi minuti
Prototipazione AI senza ostacoli
Trasforma la tua idea in un'app web funzionante, senza codice e senza complicazioni. Horizons crea per te design, funzionalità e contenuti in pochi minuti.
Descrivilo e basta, Horizons si occupa del resto
Dal layout alla logica, puoi creare app completamente interattive semplicemente descrivendo quello di cui hai bisogno. Supporta oltre 80 lingue, così puoi creare con parole tue.
Avvia in pochi click, cresci in automatico
Attiva il servizio con hosting, dominio, email aziendale e integrazioni: tutto incluso. Nessun strumento di terze parti, nessun ritardo.
Costruito su un'infrastruttura AI affidabile
Horizons utilizza LLM e strumenti leader come Stripe e Supabase per offrire rapidamente esperienze pronte per la produzione.