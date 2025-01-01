Loo interaktiivseid kujundusi AI prototüüpide abil

Sinu unistuste kujundus, veebileht või veebirakendus on Hostinger Horizonsiga käeulatuses.

Loo interaktiivseid kujundusi AI prototüüpide abil

Kuidas luua veebilehe prototüüpi

Horizonsiga pead vaid oma ideed kirjeldama ja AI-prototüüpimine muudab selle reaalsuseks.
Määratle oma idee ja peamised omadused

Alusta sellest, et kujutad ette oma unistuste disaini või ideed ja seda, kuidas sa tahad, et see välja näeks ja toimiks.

Kirjelda oma visiooni

Seejärel kirjuta Horizonsis detailne ülesanne, et oma idee ellu viia, olgu selleks siis disain, veebirakendus, toode või veebileht.

Loo AI-prototüüpimise abil

Nüüd toimub maagia! Saad oma AI-prototüüpi testida ja redigeerida, saada tagasisidet ja seda enne avaldamist itereerida.

Vajad AI-prototüüpide ideid?

Restoranide broneerimise veebirakendus

Lase klientidel samas rakenduses sirvida menüüsid, broneerida laudu ja määrata toitumiseelistused.
Müügikanali jälgija

Liikmelisuse veebileht

Ettevõtte veebileht

Äriideede valideerija

Tagasiside koguja rakendus

Arvete generaator

Ideest töötava prototüübini minutitega

AI prototüüpimine takistusteta

Muuda oma idee toimivaks veebirakenduseks ilma igasuguse koodi ja vaevata. Horizons loob sinu eest kujunduse, funktsionaalsuse ja sisu minutitega.

Kirjelda seda lihtsalt, Horizons hoolitseb ülejäänu eest.

Alates paigutusest kuni loogikani – saad luua täielikult interaktiivseid rakendusi, kirjeldades lihtsalt, mida vajad. Toetab üle 80 keele, nii et saad luua oma sõnadega.

Käivita klikkidega, kasva automaatselt

Avalda koos majutuse, domeeni, ärimeili ja integratsioonidega – kõik hinnas. Ei mingeid kolmandate osapoolte tööriistu ega viivitusi.

Loodud usaldusväärse AI-infrastruktuuri põhjal

Horizons kasutab juhtivaid LLM-e ja tööriistu nagu Stripe ja Supabase, et pakkuda kiiresti tootmisvalmis kogemusi.

Kas oled valmis oma ainulaadse veebilehe idee ellu viima?

Disaini prototüüpimise KKK

Leia vastused meie AI prototüüpimise tööriista korduma kippuvatele küsimustele

Mis on prototüüpimine?

Kas prototüübi loomiseks on vaja disainioskusi?

Kuidas aitab prototüüp mul saada rahastust või kliendi heakskiitu?

Kas loodud disain on unikaalne?

Kuidas testida veebisaidi prototüüpi ja saada tagasisidet?

Mis vahe on prototüübil ja reaalajas veebilehel?

Kas ma saan oma prototüübi Hostingeris päris veebileheks muuta?