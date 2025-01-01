Loo interaktiivseid kujundusi AI prototüüpide abil
Sinu unistuste kujundus, veebileht või veebirakendus on Hostinger Horizonsiga käeulatuses.
Kuidas luua veebilehe prototüüpi
Määratle oma idee ja peamised omadused
Alusta sellest, et kujutad ette oma unistuste disaini või ideed ja seda, kuidas sa tahad, et see välja näeks ja toimiks.
Kirjelda oma visiooni
Seejärel kirjuta Horizonsis detailne ülesanne, et oma idee ellu viia, olgu selleks siis disain, veebirakendus, toode või veebileht.
Loo AI-prototüüpimise abil
Nüüd toimub maagia! Saad oma AI-prototüüpi testida ja redigeerida, saada tagasisidet ja seda enne avaldamist itereerida.
Vajad AI-prototüüpide ideid?
Restoranide broneerimise veebirakendus
Müügikanali jälgija
Liikmelisuse veebileht
Ettevõtte veebileht
Äriideede valideerija
Tagasiside koguja rakendus
Arvete generaator
Ideest töötava prototüübini minutitega
AI prototüüpimine takistusteta
Muuda oma idee toimivaks veebirakenduseks ilma igasuguse koodi ja vaevata. Horizons loob sinu eest kujunduse, funktsionaalsuse ja sisu minutitega.
Kirjelda seda lihtsalt, Horizons hoolitseb ülejäänu eest.
Alates paigutusest kuni loogikani – saad luua täielikult interaktiivseid rakendusi, kirjeldades lihtsalt, mida vajad. Toetab üle 80 keele, nii et saad luua oma sõnadega.
Käivita klikkidega, kasva automaatselt
Avalda koos majutuse, domeeni, ärimeili ja integratsioonidega – kõik hinnas. Ei mingeid kolmandate osapoolte tööriistu ega viivitusi.
Loodud usaldusväärse AI-infrastruktuuri põhjal
Horizons kasutab juhtivaid LLM-e ja tööriistu nagu Stripe ja Supabase, et pakkuda kiiresti tootmisvalmis kogemusi.