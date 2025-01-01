Teksti otse redigeerimine on nüüd lihtne
Hostinger Horizonsi tekstiredigeerimisrežiimiga saad lihtsalt eelvaates kuvatavale tekstile klõpsata ja selle koheselt ümber kirjutada. Ei mingeid prompte ega käske, vaid sujuv ja kohapealne redigeerimine.
Muuda ja täiusta sisu hõlpsalt
Horizonsiga saad uuendada oma sisu otse eelvaate aknast. Luba redigeerimisrežiim, klõpsa sellel, mida muuta soovid ja alusta tippimist - nii lihtne ongi.
Uuenda pealkirju, lõike või nupu teksti ja näed kohe muudatusi reaalajas. Ei mingeid lisasid, raisatud sõnumeid ega ootamist.
Kuluta vähem aega redigeerimisele, rohkem aega loomisele
Tee täpseid ja asjakohaseid muutusi
Kohanda teksti tasuta
Saa koheseid tulemusi
Mida kasutajad Hostinger Horizonsi kohta arvavad
Vibe kodeerimine vähendab arendusaega 45%, kasutades selliseid tööriistu nagu Hostinger Horizons, mis muudavad loomuliku keele toimivateks prototüüpideks tundide, mitte nädalate jooksul. Tarkvara arendamisega alustamise barjäär on oluliselt madalam.
Hiljuti oli mul võimalus testida uut @Hostinger Horizons tehisintellektil põhinevat rakenduste loomise tööriista ja pean ütlema, et see avaldas mulle muljet. 😎
Hostinger Horizons võib olla miljoni dollari suuruste rakenduste loomiseks kõige tõhusam vibe koodi tööriist.
Hostinger Horizons on uus ja uuenduslik viis MVP-de loomiseks ja ideede testimiseks enne täielikku panustamist.
Sa ei usu, kui lihtne on luua just seda, mida sa oma veebisaidi ja klientide jaoks soovid, kasutades Hostingeri HORIZONS AI-d! Lihtsalt hämmastav – veendu ise!
Hostinger Horizons on tööriist, mille abil saad oma ideed ellu viia – selgita vaid seda ja see töötab.
Mulle meeldib, kuidas asjad @Hostinger Horizonsiga liiguvad! Uue AI värskendusega on olnud väga lõbus suhelda. See on muutnud mängu mitte ainult minu, vaid ka paljude teiste jaoks, keda ma tean.
Huvitav, kuidas Hostinger Horizonsiga hakkama sai... See on uskumatu, kui kiiresti see võimaldab kõigil front ja back endi juurutada.
Ei oska öeldagi, kui kaua see projekt mu kunagi plaanitavate projektide nimekirjas oli oodanud, KUNI te Horizons AI valmis tegite. Ma ei tea veebirakenduste kodeerimisest midagi. 0 ja siin see on. Minu unistuste projekt stipendiaate aidata on REAALAJAS. Vau!
Hostinger Horizons on võrreldes kõige muuga tõeliselt murranguline. Minu veebirakenduses oli minu blogi jaoks alamdomeeni seadistamine nii lihtne – ma mõtlesin: "Vau!"
Nüüd saad veebirakendusi luua lihtsalt Hostinger Horizonsis vastava käsu sisestades. Tõeliselt lahe!
Proovisin Hostinger Horizonsi ja see muudab mängu! See koodivaba tehisintellektil põhinev rakenduste koostaja loob minutitega nutikaid veebilehti ja rakendusi – kujundab, kodeerib ja kirjutab sinu eest. Tasub proovida.
See on nagu tipptasemel veebiarendaja/tarkvaraarendaja, kes on valmis looma kõike, mida sa ette kujutad.
Hostinger Horizonsiga saab luua ägedaid asju. See erineb tavalisest veebilehe koostajast – see on enamat.